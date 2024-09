El bisbe Munilla prohibeix ser presidents de confraries de la diòcesi Oriola-Alacant els casats pel civil i els càrrecs polítics

Ni casats pel civil, ni els que estan en parella de fet, ni càrrecs polítics. Aquest és el ‘cordó sanitari’ que ha imposat el bisbe d’Oriola-Alacant, José Ignacio Munilla, als que aspiren a ser presidents d’una confraria de la Setmana Santa de la diòcesi, una de les més populoses d’Espanya. Així es recull en el Decret de l’ampliació de les normes sobre les confraries i germandats de Setmana Santa que ha firmat Munilla al final de juliol i que ha avançat el diari Información d’Alacant.

En el text es recull literalment entre les incompatibilitats per als presidents de les confraries que “no podran exercir els càrrecs de president i vicepresident les persones que estiguen en situacions irregulars: matrimoni a prova, unions lliures de fet, catòlics units per mer matrimoni civil i catòlics divorciats que s’han tornat a unir civilment amb una altra persona”. Però a més, la línia roja s’estableix també per als que tinguen algun càrrec polític –com podria ser un simple regidor– o d’una associació política.

La proposta ha caigut com una bomba en les confraries, en què molts dels seus membres s’han mostrat crítics amb aquesta normativa. En aquest sentit, els crítics assenyalen que s’abasta un terreny que no es tracta en el dret canònic i que, de manera implícita, es veta persones com els homosexuals casats, ja que aquests no poden formalitzar la seua unió a través de l’Església catòlica.

D’altra banda, aquests representants adverteixen que aquestes normes no s’apliquen a la resta dels confrares, un tema espinós que apunten al fet que, si s’estenguera a tota la germandat, podria buidar-se de membres.

Munilla també ha rebut crítiques per pretendre més control de les confraries i germandats a través del ‘consiliari’, una figura que serà “nomenat lliurement pel bisbe” i que tindrà dret a veto “en allò que afecte el culte públic, la parròquia i matèries de fe i costums”.

ElDiario.es s’ha posat en contacte amb el bisbat i no ha obtingut resposta.