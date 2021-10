Arriba a Brussel·les la denúncia per l’escala a Sagunt dels ‘vaixells de la mort’ amb armes per a la guerra del Iemen

El diputat d’Unides Podem Manu Pineda ha traslladat un escrit a la Comissió Europea sobre les escales de ‘vaixells de la mort’ amb armes per a la guerra del Iemen en ports espanyols –enguany n’han sigut quatre i més d’una trentena des que va esclatar el conflicte el 2015–, i més concretament a Sagunt (també ha atracat a Bilbao, Santander, Motril i Cadis): “La Comissió no pot romandre impassible davant les contínues vulneracions de la seguretat marítima dels que utilitzen els ports com a via per a continuar sembrant l’horror i la mort al Iemen”.

En l’escrit, Pineda recorda que el vaixell Bahri Jeddah va arribar el 21 d’octubre passat al port valencià procedent de Baltimore (Estats Units): “Durant 2020 hem denunciat les situacions especialment perilloses provocades per la naviliera Bahri, que fa càrregues de material explosiu i bèl·lic en zones portuàries molt pròximes a poblacions i ha incorregut en greus vulneracions dels sistemes de seguretat marítima”.

Denunciamos de nuevo la llegada a Sagunto de otro buque de guerra Saudí.

La Comisión no puede permanecer impasible ante las continuas vulneraciones de la seguridad marítima de quienes utilizan los puertos europeos como vía para seguir sembrando el horror y la muerte en Yemen. pic.twitter.com/vFE70hAMWO — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) 21 de octubre de 2021

Recorda el parlamentari del Grup Europeu de l’Esquerra que en una pregunta anterior, la Comissió explicava que, si aquestes pràctiques vulneren la legislació marítima i l’Estat membre no hi actua, “podria iniciar un procediment”, i també que la comissària europea de Transport Adina Valean es va comprometre al desembre del 2020 a consultar amb les autoritats espanyoles els fets denunciats.

Per això, Pineda pregunta a la Comissió Europea si després d’aquestes consultes, “i veient que les denúncies sobre seguretat marítima es mantenen”, està previst obrir una investigació sobre aquestes pràctiques; si considera que el “trànsit i l’atracada en ports europeus d’aquesta mena de vaixells amb armes per a la guerra al Iemen” compleix la normativa europea; i també si se sol·licitarà el registre d’emissions de carboni i dades de càrrega trans portada del vaixell.

Sagunt, en contra

El 29 d’abril passat, l’Ajuntament de Sagunt va aprovar una moció impulsada per la delegació valenciana del Centre Delàs d’Estudis per la Pau per a rebutjar de manera oficial l’arribada de vaixells que transporten armament a la ciutat, vaixells amb destinació final a l’Aràbia Saudita per utilitzar-lo en la guerra contra el Iemen, un conflicte armat que és considerat com “la catàstrofe humanitària més gran d’aquest segle”, denuncien des de Centre Delàs.

Aquesta organització denuncia la “falta de transparència i hermetisme” a l’hora d’intentar conéixer el contingut dels carregaments transportats des d’Espanya: “El Govern espanyol és responsable tant de les armes que ven com d’oferir els seus ports, com el de Sagunt, com a lloc de trànsit d’aquestes”.

“El Govern espanyol incompleix de manera reiterada la venda d’armes a l’Aràbia Saudita, la normativa espanyola, europea i internacional d’exportació d’armes, segons la qual no es permet l’autorització de llicències d’exportació a països en conflicte armat, on es vulneren els drets humans o on puga córrer risc l’estabilitat i la seguretat regionals”, afirmen.

En aquest sentit, expliquen que Espanya ha venut als exèrcits saudita i dels Emirats Àrabs armes per valor de 1.555 milions d’euros en el període 2015 fins al 2020, “unes exportacions que no cessen, malgrat l’augment de víctimes civils al Iemen, on més de 20 milions de persones necessiten ajuda humanitària, més de 4 milions són desplaçats interns a causa del conflicte i 137.000 han hagut de refugiar-se als països veïns”.

Uns quants col·lectius, com Amnistia Internacional, han vingut denunciant la venda d’armament per part d’Espanya a l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs per a utilitzar-lo en la guerra del Iemen contra població civil. El 2019, coincidint llavors amb l’escala del Bahri Abha a Sagunt, diferents col·lectius antimilitaristes van protagonitzar una protesta a la ciutat del Camp de Morvedre.