El calendari del Corredor Mediterrani: l’alta velocitat connectarà Alacant, València i Castelló el 2026

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha analitzat dimecres juntament amb el comissionat del Govern per al desenvolupament del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, els últims avanços duts a terme per l’executiu per a aquesta infraestructura ferroviària. A l’estació de La Encina, Villena, Bernabé ha subratllat la importància de les últimes actuacions que, amb una inversió de més de mig milió d’euros, “suposen el desbloqueig del nuc de La Encina, un projecte estratègic clau per a avançar en la connexió ferroviària nord-sud i potenciar els enllaços amb Europa en alta velocitat”.

“És la clau de volta per a potenciar el Corredor Mediterrani, que permetrà afermar el desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana”, ha destacat. Per part seua, Boira ha destacat el “moment històric” que suposa l’inici d’unes obres “fonamentals per al Corredor Mediterrani a tot Espanya” i ha assegurat que no es tracta d’un avanç només per a la Comunitat, sinó “per a tot Espanya” i a “escala europea” i ha puntualitzat que el Corredor Mediterrani “també són Rodalia”, encara que “moltes vegades s’intenta contraposar una cosa a l’altra”.

Així doncs, el pròxim 9 de setembre es posarà en servei el tram de via única entre Xàtiva i el nuc de La Encina (fase I), que “amb les actuacions dutes a terme permetrà la millora dels serveis de Rodalia en la línia C2”, ha explicat Bernabé.

La via única en amplària ibèrica té una doble funció: possibilitar el trànsit de trens durant les obres de canvi d’amplària (fase II) i dotar de més capacitat el tram Xàtiva-La Encina. “D’aquesta manera, viatgers i mercaderies en amplària ibèrica continuaran passant per la segona plataforma en acabar les obres de la fase II. I totes les actuacions en el tram es completaran amb la duplicació de la via d’amplària ibèrica, per a poder atendre la demanda creixent”, ha afegit la delegada del Govern.

En paral·lel a la posada en servei de la primera fase del tram Xàtiva-La Encina, es desenvolupa la línia convencional Madrid-Albacete-València-Estació del Nord (fase II) amb l’objectiu de completar el traçat del Corredor Mediterrani entre València i Alacant. “Suposarà connectar Alacant amb València en poc més de 50 minuts. Adaptarà a alta velocitat el traçat en via doble per connectar en amplària estàndard les tres capitals valencianes amb Europa”, ha subratllat.

Per a aquesta segona fase, s’han destinat 245 milions d’euros. Les obres duraran dos anys, per la qual cosa la previsió és que el 2026 es puga posar en servei. “És la solució a una reivindicació històrica i legítima de la societat civil alacantina i valenciana i a què el Govern de Pedro Sánchez ha donat una resposta inqüestionable. És el Govern que més ha fet pel Corredor Mediterrani, el que ha construït més quilòmetres del Corredor que cap altre i el que ha demostrat un compromís absolut amb aquesta infraestructura tan necessària”, ha emfatitzat Bernabé, que ha destacat que “el 100% del traçat del Corredor Mediterrani està projectat”, tot i que el 2018 “a penes el 45% de les obres estaven en execució”, una xifra que hui situa en el 75%. Igualment, ha assenyalat que hi ha prevista una inversió de 1.000 milions en aquesta infraestructura per al 2023 amb la posada en servei de 325 quilòmetres.

Reprogramació de serveis

Les faenes que es duran a terme comportaran afectacions al servei ferroviari, que es veurà afectat en un 20%. Amb l’objectiu de minimitzar al màxim els efectes per als usuaris, Renfe ha reprogramat els serveis i ha plantejat vies alternatives de viatge per carretera per a reforçar la connexió C2 de Rodalia entre l’estació Xàtiva-l’Alcúdia de Crespins-Moixent.