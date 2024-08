Camps, actiu tòxic del PP de Mazón: nostàlgia de grans projectes, reunions estiuenques amb militants i llibre a la vista

L’expresident valencià Francisco Camps ha aprofitat el mes d’agost per a reunir-se amb afiliats del PP pròxims a la seua figura. Entre els seus èxits estivals, va aconseguir que Sonia Castedo, exalcaldessa d’Alacant, tornara al partit. Després de la seua absolució en l’última peça separada del cas Gürtel, Camps va fer una roda de premsa per a anunciar el seu anhelat retorn a la primera línia política en una legislatura en què el zaplanista Carlos Mazón governa en el Palau de la Generalitat. Encara que el PP no va aclarir si Camps continuava suspés de militància, l’expresident no ha deixat de moure’s en les files del partit, especialment entre els seus fidels. No obstant això, l’actual direcció popular va condicionar el seu retorn oficial al fet que la sentència fora ferma. L’oposició, per part seua, es frega les mans davant el retorn a l’arena de l’histriònic polític, que actualment treballa en el despatx del seu advocat, el penalista Pablo Delgado.

La resurrecció pública de Francisco Camps xoca amb un cert distanciament del partit respecte d’una etapa marcada pels escàndols de corrupció. A més, en la seua primera entrevista en la televisió autonòmica À Punt, l’exmandatari autonòmic va protagonitzar una topada sonada amb un periodista a qui li va etzibar: “A vosté no li permet parlar”. L’escena recordava els moments àlgids de la seua etapa de president, quan la cadena autonòmica Canal 9 (tancada el 2023 pel seu successor, Alberto Fabra) es va erigir en un canal de manipulació mediàtica constant.

Camps va contractar fa tres anys una agència de comunicació per a gestionar els seus continguts en la xarxa. Des de la seua absolució en el cas Gürtel, ha penjat continguts més sovint en xarxes socials. També ha organitzat àpats i actes amb la marca Foro Populares 2020, impulsada per Camps mateix i alguns dels seus excàrrecs en la Generalitat.

L’entitat, creada amb l’exsenador popular Pedro Agramunt, pretén convertir-se en un corrent intern del PP valencià. A un acte celebrat el mes de juliol passat en un conegut hotel de València, van assistir més de mig miler de fidels per a escoltar Camps, entre els quals Sonia Castedo o l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra.

Així doncs, l’expresident manté els seus contactes cada vegada més freqüents amb el sector campista, debilitat institucionalment arran de la victòria de Carlos Mazón en les últimes eleccions autonòmiques. D’altra banda, la filla de l’expresident figura com a assistent acreditada de l’eurodiputat popular Antonio López-Istúriz White.

En un dels seus últims vídeos penjat en X (antic Twitter), l’expresident explicava que durant el mes d’agost s’ha reunit amb “un muntó de companys del PP, en les tres províncies, Alacant, València i Castelló, per molts motius”. “Hem parlat de la Comunitat Valenciana, d’Espanya, del nostre partit, el Partit Popular, la força que ha de tindre sempre en cada racó del territori per a sentir-nos amb capacitat de poder fer allò que sempre significa una vocació del mateix partit que és guanyar amb les majories absolutes necessàries per a posar en marxa projectes de present i de futur per als nostres territoris i també per a tot Espanya”, afirma.

En les trobades, l’expresident ha detectat “un denominador comú”: “Tots els grans equipaments que es van fer d’oci, de cultura, de qualsevol mena, esportius, per part del PP des dels governs de la Generalitat Valenciana, la immensa majoria, quan ha sigut gestionat pel Partit Socialista, han intentat parar-los”.

No és un argument nou de Camps, que en els últims anys ha reivindicat fins i tot l’enorme descampat en què es va convertir el ruïnós circuit de Fórmula 1 que va impulsar des de la Generalitat Valenciana, malgrat haver promés que seria a “cost zero”.

“Perquè són tan sectaris”, abunda, “que són incapaços de reconéixer que el PP és el que ha modernitzat el territori i aquests equipaments han necessitat en qualsevol cas també els governs autonòmics independentment del color de cada moment”. “Estic convençut que els governs del PP donaran una altra vegada de nou vida a tots els equipaments tan importants per a cadascun dels municipis de la nostra comunitat”, conclou.

D’altra banda, l’expresident valencià també té previst presentar, el mes vinent de novembre, un llibre basat en set anys de converses amb el periodista Javier Mas. Per a l’autor de Paco Camps, reenfocando España, editat per LibrosLibres, “Camps va ser l’instrument usat”, en el context de la seua imputació en el cas Gürtel, per a “trencar amb l’Espanya nascuda en el 78”.

“Un procés que ha durat la barbaritat de 15 anys i que no ha aconseguit el seu objectiu”, sosté l’autor en referència a les absolucions de Camps en el cas Gürtel. Es tracta del segon llibre hagiogràfic protagonitzat per Francisco Camps després de la publicació el 2018 de l’obra Un buen tío, firmada per Arcadi Espada.