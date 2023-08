Carlos Mazón, preguntat sobre si cobra com a president del PPCV: “De sobresous no entenc massa”

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va ingressar des d’abril a desembre de l’any passat 71.110 euros com a líder del seu partit, segons el registre de béns presentat per ell mateix davant el parlament i a què va tindre accés elDiario.es.

En aquest sentit, la portaveu socialista de Transparència en les Corts Valencianes, Mercedes Caballero, va citar dilluns el president del Govern valencià, Carlos Mazón, perquè aclarisca si ha cobrat o cobra actualment del partit alguna mena de sobresou o percepció, en metàl·lic o en espècie, al marge de les seues retribucions oficials en la Diputació d’Alacant, fins al juny d’enguany i, des de llavors, en la Generalitat Valenciana.

Preguntat Mazón sobre aquesta qüestió, es va limitar a dir que la seua declaració de béns “és bastant clara des de fa molt temps i és bastant rigorosa i bastant evident” i va afegir: “Jo, de sobresous, no n’entenc massa”.

Segons ha constatat elDiario.es, en el web de la Diputació d’Alacant, presidida per Mazón entre el 2019 i el 2023, figura una declaració d’activitats i de béns i drets patrimonials que no té res a veure amb la qüestió de les seues percepcions. En el mateix portal, figura el seu sou com a president de la corporació provincial durant l’any 2022, que va ser de 84.800 euros bruts anuals, a què, segons el PSPV, se sumen 12.000 més euros per assistència als diferents òrgans de la Diputació.

Tampoc s’ha publicat encara en el web de les Corts la declaració anual de rendes de l’exercici passat que tots els diputats i diputades tenen l’obligació de presentar.

A preguntes d'eldiario.es sobre la declaració de béns a la qual es va referir el president del Consell i si en ella figuren percepcions com a president del partit, l'equip de Mazón va descartar aquests pagaments i es va remetre a les seues manifestacions. A més, va aportar el document amb la relació d'activitats i béns patrimonials que tots els diputats i diputades de les Corts han de presentar per llei per a obtindre el seu escó. Aquest document, no obstant això, és diferent de l'esmentat sobre les rendes i en ell tampoc apareix el detall de les seues percepcions i retribucions.

Sobre aquest tema, els socialistes van advertir que a la Comunitat Valenciana “hi ha antecedents gravíssims de l’afició del PPCV pels sobresous i el talonet”, per la qual cosa aclarir aquest assumpte “és una qüestió bàsica d’higiene democràtica”.

En concret, la portaveu socialista va recordar que en el passat tots els diputats del PPCV en les Corts cobraven un sobresou base que arribava fins a 25.000 euros anuals en el cas del síndic parlamentari, “un escàndol del qual ningú ha assumit responsabilitats”. “Per això –va afegir–, cal, per higiene democràtica, que Mazón i la resta dels responsables institucionals del PP aclarisquen si han cobrat o cobren percepcions extra, en metàl·lic o en espècie, del partit, a més del seu sou oficial, en concepte de despeses de representació o qualsevol altra”.

En aquest sentit, la parlamentària socialista ha anunciat la presentació d’iniciatives perquè els responsables institucionals del PP aclarisquen si perceben altres remuneracions a part de les oficials.

“En data de hui, continuem sense saber què va cobrar i què cobra l’actual alcaldessa de València, María José Catalá, de la universitat en línia que va privatitzar sent consellera d’Educació a preu de saldo”, va censurar la parlamentària del PSPV.

Caballero va afegir: “També hem vist que al senyor Mazón el molesta el Sector Públic de la Generalitat, que es dedica íntegrament a prestar serveis públics bàsics, com la sanitat, apagar incendis forestals i respondre davant les emergències o el transport ferroviari, però no ha tingut empatx a cobrar les assistències als òrgans de direcció dels ens de la mateixa Diputació d’Alacant que presidia ell”. “Això es veu que no és greix polític, com diu ell, sinó colesterol bo”, finalitzava.