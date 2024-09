Carreres il·legals en l’abandonat circuit urbà de Fórmula 1 de València

“Ja fa mesos que venen amb cotxes i motos, normalment trucats, i es posen a fer competicions, cavallets o derrapatges. Abans hi venien sobretot els diumenges a la vesprada, però en les últimes setmanes venen cada vegada més sovint, com a mínim una vegada a la setmana, i s’hi passen hores, a vegades fins a altes hores. El soroll és infernal, jo per exemple, estic preparant-me unes oposicions i no puc estudiar, però és que també hi deu haver gent gran o amb problemes de salut que no té per què aguantar aquesta situació”.

Veïns de l’entorn del circuit urbà de Fórmula 1 que està ja 12 anys abandonat des que van deixar de celebrar-s’hi els grans premis han denunciat així la situació que pateixen, tal com pot veure’s en el vídeo adjunt gravat aquest diumenge 15 de setembre a la nit.

Els residents, que prefereixen no identificar-se, asseguren que han avisat diverses vegades la Policia Local: “Els agents hi han anat unes quantes vegades i han desallotjat el circuit, però al cap d’uns dies tornen a aparéixer. El que demanem és que tanquen els accessos al traçat de manera que els vehicles no puguen accedir-hi. L’última vegada que hi va estar aquest grup d’individus va ser diumenge a la nit, cosa que impedia el descans dels veïns i veïnes”, van lamentar. Fonts policials han comentat a elDiario.es que en les últimes setmanes han intensificat la vigilància en la zona.

El circuit urbà està integrat en el programa d’actuació integrada (PAI) del Grau, que està en fase de tramitació. L’anterior equip de Govern de Compromís i el PSPV va proposar la reconversió del traçat en un passeig per a vianants biosaludable, però l’actual executiu del PP i de Vox va considerar aquesta opció “un balafiament de recursos”, per la qual cosa s’integrarà com els vials de la futura zona residencial.

Actualment, tota la part que dona al Grau i Natzaret està semibarrada, abandonada i fins i tot ha proliferat un assentament de barraques.

El juny de l’any passat, la Generalitat Valenciana va abonar els últims 7,5 milions d’euros corresponents al crèdit de 60 milions d’euros que es va sol·licitar en el seu moment per a finançar part dels costos de la construcció del traçat. El crèdit va començar a pagar-se el 2016 i tenia una vigència de huit anys a raó de 7,5 milions anuals. A més, en concepte d’interessos es van abonar 6,7 milions d’euros, per la qual cosa en total s’han tornat 66,7 milions. La Generalitat Valenciana va gastar 38,6 milions d’euros addicionals (45 milions amb interessos) en el desplegament de les infraestructures necessàries d’accés i connexió viària de la ciutat amb el port de València (l’Albereda i l’avinguda de França), per la qual cosa es faria sense cost per a les arques públiques.