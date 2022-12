Castelló i Vinaròs, departaments de salut amb més esperes en urgències, i Requena i Xàtiva, els que menys

Els departaments de salut de Castelló, de Vinaròs i de l’Hospital General de València són els tres amb més esperes en urgències de la Comunitat Valenciana.

Això es desprén d’un informe de la Conselleria de Sanitat a què ha tingut accés elDiario.es, segons el qual, en aquestes àrees sanitàries entre gener i octubre ha calgut esperar de mitjana 74,60, 74,46 i 72, 82 minuts respectivament per a ser atés inicialment (sense comptar el temps per a ingressar, si fora el cas).

Segons el document, el temps mitjà d’espera entre gener i octubre en el conjunt de les urgències de la Comunitat Valenciana és de 51,86 minuts i el mes en què s’ha produït un pic més alt de retards ha sigut agost, amb 59,90 minuts.

A més, de l’estudi es desprenen diferències de 40 minuts entre els departaments esmentats amb més esperes i els que menys, que són Requena (27,79 minuts), Xàtiva Ontinyent (31,39) i l’Arnau de Vilanova a València (36,28).

Sobre aquest tema, fonts de Sanitat comenten que, com que es tracta de mitjanes, els pics més alts de pressió que poden donar-se en l’actualitat es compensen amb altres moments de l’any amb menys problemes. A més, cal tindre en compte que els casos greus s'atenen quasi a l'instant, el contribueix a baixar els temps mitjans.

Sobre casos com el de l’Hospital General de València en què dimarts passat hi havia fins a 70 pacients en urgències a l’espera de ser ingressats, alguns d’ells des de feia quatre dies, expliquen que, quan la situació ho requereix, s’habilita una sala de boxs amb llits que serveixen com a espai intermedi entre urgències i l’ingrés definitiu: “No és la situació ideal i és temporal fins que es pot fer l’ingrés en una habitació, però en aquest temps els pacients tenen les mateixes atencions o serveis que si estigueren ingressats”.

Sobre aquest tema, Rosa Atiénzar, secretària general de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO, comenta que “per a fer una valoració d’activitat d’urgències caldria veure l’evolució d’urgències ateses en un dia” i considera que “el temps mitjà d’espera no és un bon indicatiu per a valorar la situació dels serveis d’urgències”.

Actualment, “la situació és complicada, s’ha incrementat molt la demanda per les infeccions respiratòries i perquè la pressió assistencial sobre l’atenció primària no li permet tindre una capacitat de resposta adequada, per tant acaben saturant-se els dos nivells d’assistències, primària i urgències”.

A més, a les patologies habituals s’ha sumat aquests dies l’increment de pacients pediàtrics amb bronquiolitis: “Al voltant del 60% dels ingressos pediàtrics ho són per bronquiolitis, però ara mateix hi ha llits disponibles”, afirmen.

Des del sindicat UGT també informen de la situació tan complicada de les urgències aquests dies. Per exemple, divendres passat 2 de desembre a l’hospital de Vinaròs asseguren que els temps d’espera han estat al voltant de 6 hores; a Castelló una hora per a triatge i entre quatre i cinc hores per a ser visitats pel metge; a la Plana era de 90 minuts; a Oriola en funció de la gravetat entre 10 minuts i una hora; i a Manises entre 30 i 120 minuts.