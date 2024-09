Borriana organitza una jornada per a inculcar els festejos dels bous al carrer en els xiquets

L’Ajuntament de Borriana, governat pel PP i Vox, ha impulsat una jornada dirigida especialment al públic infantil dedicada a la promoció dels bous al carrer dins de la celebració de les seues festes de la Misericòrdia.

Dissenyada “per a les famílies”, en la convocatòria es van fer diverses activitats vinculades al món taurí. Al matí es van dur a terme tallers de divises, els símbols que es claven al bestiar per a identificar amb colors de quina ramaderia és l’animal. També es va produir un concurs de dibuix taurí. Totes dues propostes van ser organitzades per la Federació Taurina de Borriana i hi va participar l’alcalde mateix, Jorge Monferrer (PP).

Ja a la vesprada, dins del recinte dels cadafals on se celebren els festejos taurins, es van organitzar quatre correbous infantils i un concurs de retallades. Aquesta activitat estava organitzada directament per l’Ajuntament.

A la nit es va oferir un taller infantil de emboladors on els xiquets aprenien a crear les boles que es col·loquen en les banyes dels bous per a encendre-les després, així com també els diferents aparells necessaris per a col·locar-les en l'animal. Finalment es va oferir un bou embolat infantil, amb carretons embolats que emulaven als animals que s'usen en aquests festejos.

La regidora de Festes, Paloma Boix destacava la importància d'aquestes activitats ja que “és fonamental que les festes de Borriana oferisquen espais i moments dedicats als més xicotets. Volem que els xiquets no sols gaudisquen, sinó que també aprenguen i se senten part de les nostres tradicions”. Boix ha afegit, a més, que “aquestes activitats són una manera d'inculcar als nostres infants el valor dels nostres costums des d'una edat primerenca, en un ambient segur i divertit”.

La participació de menors de 16 anys en els festejos taurins està prohibida per la llei, cosa que ha generat polèmica pel colador que es produeix cada any. Aquesta temporada fins al moment hi ha hagut un total de quatre ferits menors d’edat en festejos de bous al carrer, fet que ha portat al fet que el Síndic de Greuges investigue d’ofici el Govern valencià.