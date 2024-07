Catalá es desmarca de Vox i desbloqueja amb Compromís i el PSPV el pla urbanístic del nou estadi del València CF

Via lliure a la represa de les obres del nou estadi del València CF. Una vegada atorgada la llicència d’obres al club amb una sèrie de condicions i penalitzacions en cas d’incompliment dels terminis, faltava arribar a un acord polític de 17 regidors almenys per a aprovar les fitxes urbanístiques que garanteixen al club que dirigeix el magnat Peter Lim el manteniment dels drets urbanístics que li atorgava la caducada actuació territorial estratègica (ATE), amb què s’han de finançar gran part de les obres: 40.000 metres de terciari de l’avinguda de les Corts Valencianes (compromesos amb Atitlan), així com 75.900 metres quadrats de residencial i 14.000 més de terciari en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó.

L’acord s’ha aconseguit en una Comissió d’Urbanisme tibant esdevinguda dimecres en virtut d’una moció conjunta presentada per Compromís i el PSPV com a alternativa a una altra de presentada per Vox. El PP ha descartat l’opció dels seus socis de Govern d’extrema dreta i, afegint un punt acceptat per les parts, ha donat suport a la presentada per socialistes i els valencianistes que va en la línia de les condicions que ja s’havien inclòs en la llicència d’obres i del que ja va presentar el mateix PSPV en el ple del mes de maig, encara que llavors el PP i Vox ho van rebutjar.

D’aquesta manera, l’acord rubricat dimecres es durà al ple del pròxim dimarts 23 de juliol, en què, tret de sorpresa, s’aprovarà per majoria de 29 regidors (13 del PP, 9 de Compromís i 7 del PSPV). L’acord és doblement important, perquè, a més de quedar desbloquejada l’operació, si no s’aprova aquest mes, hi havia la possibilitat que, a partir del 3 d’agost, el club recuperara l’edificabilitat sense restriccions. S’hi uneix que la ciutat guanyarà enters per a colar-se entre les seus del Mundial del 2030.

La moció aprovada té cinc punts (document al final de la informació), segons els quals, en primer lloc, s’estableix l’aprovació de les fitxes urbanístiques (edificabilitat subjecta a condicions) en el ple de juliol. En segon lloc, que en les fitxes s’incloguen les condicions i les característiques que ha de complir el nou estadi, un punt que va avalar en un informe el secretari del ple.

El tercer punt estableix la realització d’una auditoria externa que establisca el cost total de les obres que queden per executar (previst també en la llicència d’obres). Si arribat el moment d’aprovar el pla urbanístic per a construir els habitatges en la parcel·la del Mestalla (avinguda d’Aragó) queden obres per executar en el nou estadi, el club haurà de presentar una garantia bancària pel cost de les faenes que queden per executar. D’aquesta manera es frena una possible venda d’aquest sòl sense assegurar-se abans que es finalitzarà l’estadi.

El quart punt de l’acord estableix la pèrdua dels beneficis urbanístics del València CF si incompleix els terminis d’execució previstos en la llicència d’obres (una penalització que també preveu la llicència mateixa) i el cinqué punt estableix que, abans que es donen les llicències d’obres per a desplegar els 40.000 metres quadrats de terciari de l’avinguda de les Corts Valencianes, el club ha d’abonar la totalitat de la quantia del pavelló esportiu de Benicalap.

Com va informar aquest diari, en virtut de la llicència d’obres concedida, l’Ajuntament dona un termini de sis mesos perquè el club comence les obres (el màxim establit per llei) i de 30 mesos perquè les acabe. A més, el València CF haurà de presentar el projecte d’execució amb capacitat per a 70.000 espectadors en què es veurà al detall els acabats i el pressupost actualitzat en un termini de tres mesos.

Moció fallida de Vox

La moció presentada pel PSPV i Compromís i secundada pel PP ha sorgit com a alternativa a una altra de presentada pel portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, molt crític i molest amb els seus socis de Govern a qui va acusar d’amagar-li l’atorgament de la llicència d’obres al València CF, així com les garanties que incloïa.

En la seua moció, Badenas proposava l’auditoria externa sobre el cost de les obres; derogar el planejament urbanístic vigent en l’àmbit del nou estadi i del Mestalla promovent normes transitòries fins a l’aprovació del nou; iniciar de manera immediata una nova modificació del pla general en els mateixos àmbits; i la resolució dels convenis del 2005 i el 2007 sobre les condicions i les característiques del nou estadi.

Reaccions polítiques

El portaveu municipal del PSPV, Borja Sanjuán, ha comentat que la moció aprovada “és en essència la mateixa que vam presentar fa dos mesos en el ple municipal, però en aquell moment no va ser possible aprovar-la, perquè al final les circumstàncies polítiques són les que són; però no és el dia dels retrets, sinó de felicitacions, perquè al capdavall una proposta molt treballada, molt defensada que ha costat convéncer les parts del fet que era la millor solució per a la ciutat i per al club ha pogut tirar avant, per això crec que hui és un dia d’alegria per als que creiem que no hem de deixar que hi haja un màxim d’accionistes que continuen prenent el pèl a la ciutat i al club i que hem de desembossar una situació que és molt lesiva per a l’interés general de la ciutat i del València CF”.

El regidor de Compromís, Pere Fuset, ha explicat que Compromís i PSOE han blindat els interessos del València CF i de la ciutat, a través d’una moció que assegura la construcció del Nou Mestalla amb garanties, davant la irresponsabilitat de Catalá i la contínua estafa de Peter Lim a la ciutat i al club. “Hui tenim una prova més que Catalá és una alcaldessa irresponsable. Estem ja massa acostumats aquest any que ja els patim en el govern al fet que les ‘pensadetes’ de Catalá porten aquesta ciutat al límit –si no a la paràlisi–, com al València Club de Futbol. Catalá ens ha portat a una situació límit, a tan sols dues setmanes del 3 d’agost, en què, sense l’aprovació d’unes fitxes, Peter Lim hauria tingut barra lliure, tots els drets, sense compromís ni cap obligació”.

El portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, ha criticat que amb aquesta moció secundada pel PP, Compromís i el PSPV “es donen a Peter Lim els drets urbanístics, ho han disfressat en cinc punts que són una continuació de la llicència d’obres”. Badenas ha recordat que Vox havia presentat una altra moció “per a impedir que el València CF tinguera els seus drets urbanístics per a poder-los vendre” i ha explicat que no s’han adherit al text aprovat perquè “en cap cas s’estableix la petició d’un aval pel cost total de les obres del nou estadi”.

El regidor d’Urbanisme del PP, Juan Giner, ha destacat que “29 dels 33 regidors que té l’Ajuntament de València s’han compromés a aprovar les fitxes urbanístiques en el pròxim ple; ha imperat el trellat, i des d’agost el València CF tindrà tots els condicionants que preveuen les fitxes urbanístiques”.