Catalá manté les distincions a Rita Barberá malgrat la condemna a la seua mà dreta per corrupció

El PP i Vox en l’Ajuntament de València van votar dilluns en contra de la moció presentada per Compromís en què demanava que es retiraren els honors i les distincions a l’exalcaldessa Rita Barberá després de la sentència ferma que el mes de juliol passat va condemnar el PP local per corrupció en el cas Taula.

En concret, la secció segona de l’Audiència Provincial de València va condemnar a quatre anys i mig de presó i a nou d’inhabilitació Alfonso Grau, ex-vicealclade de València durant els mandats de Rita Barberá, pels delictes de malversació de cabals públics i suborn en relació amb el finançament irregular de les campanyes electorals de Rita Barberá el 2007 i el 2011. José Salinas, exgerent de la Fundació Turisme València, també va ser condemnat, mentre que María del Carmen García Fuster, exsecretària del grup municipal popular, i Juan Eduardo Santón, exresponsable del Centre d’Estratègies i Desenvolupament, van ser absolts.

Compromís per València va anunciar la convocatòria d’aquest ple extraordinari al juliol després que es fera pública la sentència i va demanar a l’actual alcaldessa del PP, María José Catalá, que demane perdó per la corrupció del seu partit i retire els honors dedicats a Rita Barberá, en al·lusió a la seua declaració com a alcaldessa vitalícia, així com el seu nom del Pont de les Flors. També va exigir a Catalá que treballe per a recuperar tots els diners robats i que es prohibisca contractar amb les empreses vinculades a aquesta trama de corrupció.

“No cal ser massa astuta per a veure el que tots els valencians van veure el 2015, que la senyora X de la corrupció a València era, precisament, la seua alcaldessa: la senyora Barberà. Que Rita Barberà no sols era conscient de la corrupció, sinó que era coordinadora de la corrupció, a través de la seua mà dreta Alfonso Grau; administradora de la corrupció, a través del seu cunyat José María Corbín; i benefactora de la corrupció, com a candidata a l’alcaldia de València” va dir la portaveu valencianista, Papi Robles, en la seua intervenció.

“No hi ha rebaixa de l’IBI que pague la corrupció de dues dècades de govern del seu partit. Per això demanem que tornen fins a l’últim cèntim furtat en aquesta ciutat, que demanen perdó, que retiren els honors a la corrupció i que mantinguen la imatge que tant ens va costar refer”, va exigir Robles.

En la mateixa línia, la regidora socialista Elisa Valía, va manifestar que, després de la sentència judicial, “ningú dubta que Barberá estava al capdavant d’aquest saqueig” i va assenyalar que el PP té l’oportunitat de “rectificar” i de “no condemnar València a reviure l’època més fosca i corrupta de l’etapa democràtica”.

No obstant això, no va ser així per incompareixença dels partits del Govern municipal, que van eludir intervindre, i la moció va passar directament a una votació rebutjada amb els vots dels regidors del PP i Vox. “Hui es debatia si la demostrada corrupció en aquesta ciutat ha de ser objecte de glòries o de censura. Si la corrupció s’entén com un horror o com un honor. Si tanquem les portes de la muralla a la corrupció o si li posem un pont de plata, o de flors. Era un assumpte capital. Però, demostrant el seu tarannà democràtic, el PP i Vox de la mà han eludit el debat polític”, va lamentar Robles en acabar el ple, que es va fer coincidir amb el debat per l’estat de la ciutat.

Per part seua, el portaveu municipal del PP, Juan Carlos Caballero, va retraure en el torn final d’intervencions a Compromís i al PSPV que la seua política siga “enfangar la política i intentar embrutar-la”, i va defensar que no retiraran els honors concedits a Barberá perquè l’exalcaldessa “mai ha estat condemnada” i el seu “és llegat de tots els valencians”.

Caballero va demanar als membres de l’oposició “altesa de mires” i que “deixen de fer el ridícul”, al mateix temps que va insistir que no entraran “en el seu joc” ni a retirar els honors concedits a l’exalcaldessa popular.