Catalá negocia canvis en la remodelació de la plaça de l’Ajuntament de València per a donar més visibilitat als edificis històrics

“Hem descartat executar el projecte tal com estava plantejat inicialment. Tenim una expectativa d’aquesta plaça una mica diferent, volem fer una cosa molt bonica, no dic que el projecte ‘Re-Natura’ no ho siga, però tenim elements que ens agradaria que guanyaren visibilitat, elements que ens agradaria que tingueren una imatge molt més senyorial o adequada a una capital important com és aquesta, ho veurem”. L’alcaldessa de València, María José Catalá, va explicar així dilluns els motius pels quals el mes de juliol passat va decidir paralitzar l’adjudicació de la redacció del projecte de remodelació de la plaça de l’Ajuntament de València, tal com va avançar Valencia Plaza.

Un jurat paritari i multidisciplinari va seleccionar les cinc propostes finalistes, totes les quals van incloure els criteris establits després del procés de participació ‘Pensem la plaça’. El 19 d’octubre de l’any passat es va escollir Re-Natura de l’arquitecte Miguel del Rey com a proposta guanyadora del concurs en què van participar un total de 22 despatxos.

El jurat va estar compost per l’alcalde, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, com a regidora de Desenvolupament Urbà, membres del Col·legi d’Arquitectes i del Col·legi d’Enginyers, i personal tècnic de la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament.

“Re-Natura és estupend, és bon punt de partida, sempre ho he dit, però ja hem descartat executar-lo tal com estava redactat, és veritat que tenim marge de negociació amb l’equip redactor i veurem si treballant en aquest marge podem avançar”, va dir Catalá, que va descartar que es reduïsquen les zones verdes: “No sobra verd, mai sobra verd ni zones d’ombra, especialment a València, perquè en les èpoques de més calor necessitarem protegir els ciutadans, però jo crec que combinar la visibilitat dels edificis més interessants de l’Ajuntament amb zones d’ombra es pot fer d’una altra manera”.

Crítiques de l’oposició

La portaveu adjunta de Compromís, Papi Robles, va comentar dilluns que “una vegada més, ens trobem la senyora Catalá paralitzant tots els projectes de Compromís. Ja ho vam veure la setmana passada amb el túnel de Pérez Galdós i ara la notícia és la plaça de l’Ajuntament. Recordem a la senyora Catalá que el que ha de fer és facilitar l’execució dels projectes que són positius per a la ciutadania i que tant de temps hem esperat. Li recomanem que deixe el seu sectarisme a part i que faça d’alcaldessa de tots els valencians i valencianes i que continue amb els projectes que tan positius són per a tota la ciutat”.

La portaveu municipal socialista, Sandra Gómez, va criticar que Catalá ha de “deixar d’embossar i llastrar aquesta ciutat per la seua competició per veure si és més ultra que Vox”. “Els bons polítics aprofiten les coses bones. Què pretén en la plaça de l’Ajuntament? Començar de zero? Vol que els cotxes tornen a la plaça de l’Ajuntament?”, va manifestar en una roda de premsa.

Gómez va lamentar la “falta de direcció” de Catalá, embossant projectes urbanístics com el bulevard de Guillem de Castro, la reforma de Pérez Galdós o ara la plaça de l’Ajuntament, “un projecte d’un arquitecte prestigiós que faria que la plaça de l’Ajuntament fora un espai compartit, renaturalitzat i que posara en valor l’entorn arquitectònic”.

131 habitatges de lloguer social

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat aquest matí l’edifici acabat de construir de 131 habitatges que l’Ajuntament ha comprat al barri de Safranar i que es destinarà al lloguer de joves i majors de 65 anys amb preus assequibles en funció de la renda. “Es tracta de dos grups socials que en l’actualitat més problemes troben a l’hora d’accedir a un habitatge”, ha explicat l’alcaldessa.

Des de Compromís van recordar a la senyora Catalá que “mentir” és una cosa que no ha de fer-se: “I ha de recordar que aquest és un projecte que vam iniciar des de Compromís en l’anterior mandat, en contra del qual ella va treballar molt conscientment, perquè mai ha estat d’acord amb la Llei de tanteig i retracte, i el que no pot fer ara és apropiar-se’n. Cal recordar que el PP va interposar un recurs d’inconstitucionalitat sobre aquesta llei que permet l’ampliació d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana, i que el Tribunal Constitucional, afortunadament, el va desestimar”.

La portaveu adjunta Papi Robles va comentar que “també cal recordar a la senyora Catalá que amb el govern de Joan Ribó es va aconseguir tindre actius un total de 1.056 habitatges públics municipals amb lloguers assequibles, entre els quals 71 nous habitatges municipals que amb el PP estaven tancats, sense manteniment i per a rehabilitar”.