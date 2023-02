Catalá s’estima més “no opinar” del nomenament com a candidat de Vox de l’exrector de la universitat que ella va privatitzar

La candidata a l’alcaldia de València del PP, María José Catalá, es va mostrar prudent dimecres en ser preguntada per elDiario.es pel nomenament com a alcaldable per Vox de Juan Manuel Badenas, que el 2013 com a rector va denunciar davant notari preteses irregularitats en el procés de venda de la Universitat Internacional de València (VIU) al grup Planeta, una privatització pilotada per Catalá.

“Respecte molt els processos d’altres partits i els candidats d’altres partits i no tinc res a opinar del candidat de Vox, com no tinc res a opinar sobre candidats d’altres partits polítics. Em sembla respectable i no em fique en decisions d’altres partits”, va dir Catalá de qui podria ser el seu soci de Govern en funció dels resultats de les pròximes eleccions municipals del mes de maig.

Badenas era el rector de la VIU el 2013, quan la consellera d’Educació llavors i presidenta de la Fundació VIU i ara candidata del PP a l’alcaldia de València, María José Catalá, va dur a terme el procés de venda declarat confidencial i els detalls del qual ha revelat recentment elDiario.es.

Segons es desprén de la documentació recaptada per aquesta redacció, l’operació va implicar la injecció des de la Fundació VIU de 5,7 milions en una societat limitada a què es van atribuir els actius de la VIU, i la venda posterior d’un 70% de les accions per quatre milions d’euros al grup Planeta. La institució havia suposat fins a aquest moment un cost de 34 milions d’euros per a les arques públiques i l’any de la venda, el 2013, va donar 752.000 euros de benefici. En l’actualitat, Catalá treballa com a professora associada de la VIU sense que fins ara haja volgut especificar els seus emoluments.

Badenas, fins ara catedràtic de la Universitat Jaume I de Castelló, va anar a un notari per denunciar “possibles irregularitats” que, en la seua opinió, “podrien causar perjudici als interessos” del centre docent i de la fundació de què depén, “al Govern valencià i al futur inversor privat que entre a formar part del capital d’aquesta universitat”.