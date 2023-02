Del centre de València a les platges de l’Albufera en 30 minuts: l’EMT estrena dues línies exprés a Pinedo i el Saler

Veïnat i turistes podran desplaçar-se amb autobús des del centre de València fins a les platges de Pinedo i el Saler en menys de mitja hora gràcies a les noves línies exprés de l’EMT, que començaran a funcionar el 7 d’abril, coincidint amb la Setmana Santa. Són les primeres rutes ràpides, tindran una freqüència d’una hora i horari fix; estaran operatives els caps de setmana i, a l’estiu, tots els dies. A València només pararan pel bescanviador de la Porta de la Mar i el carrer de Lluís Oliag, a Montolivet, i després agafaran el túnel de l’autovia del Saler i accediran a tots dos pobles del sud, amb l’objectiu d’agilitzar el trajecte.

L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la gerent de l’EMT, Marta Serrano, va presentar dilluns les primeres rutes ràpides i directes de l’EMT. Es tracta d’una mesura per a potenciar el transport públic sostenible, en el marc del compromís per a assolir la descarbonització del municipi el 2030. Ribó va enumerar les accions que ha dut a terme l’Ajuntament per millorar “el servei públic d’autobusos que, per a aquest govern, és un servei essencial”: la renovació de gairebé tota la flota de busos; l’increment de les línies nocturnes en un 50% respecte del 2019; el llançament d’abonaments que rebaixen les tarifes, de manera que “de cada cent persones, només 25 o 30 paguen l’abonament normal, principalment visitants”, o les noves línies exprés a Pinedo i el Saler, que serviran per a alleujar “la pressió a les platges” que pateixen aquestes poblacions.

El regidor Giuseppe Grezzi va indicar que “així es dona resposta a una petició de la ciutadania del Saler i Pinedo davant l’augment de turistes”, especialment a l’estiu, i “resolem qüestions de connexió dels pobles de la ciutat i també de l’àrea metropolitana”. En aquest sentit, es va referir al pla de millora dels Pobles del Sud de l’EMT, mitjançant el qual s’ha ampliat el recorregut de la línia 25 per arribar per primera vegada al Perelló; s’ha augmentat l’itinerari de la línia 9 per donar servei al Forn d’Alcedo; s’ha desdoblat la línia 25 per crear la línia 24 i separar els viatges al Palmar i al Perellonet i gestionar-los de manera més eficient; s’ha creat la línia 23 per connectar tots els nuclis dels Pobles del Sud, i amb la nova xarxa nocturna, els usuaris i usuàries dels Pobles del Sud, i també dels Pobles del Nord, poden accedir a servei de transport públic nocturn que abans no existia.

Així doncs, mentre que el 2015 s’oferien 63.000 places d’autobús diàries per connectar València amb el districte dels Pobles del Sud, aquesta xifra s’ha duplicat el 2023 fins a 120.000 places diàries. Marta Serrano va ressaltar que, per a la configuració de les línies ràpides a Pinedo i el Saler, “hem estat escoltant les necessitats del veïnat”. Els autobusos eixiran i arribaran al bescanviador de la *Porta de la Mar, on les persones que ho necessiten poden transbordar i agafar una altra línia que les porte a qualsevol part de la ciutat. Tindran eixides fixes a les hores en punt i a la mitja de cada capçalera perquè els viatgers puguen organitzar-se i saber fàcilment quan ix el bus. De la mateixa manera, s’ha reduït el nombre de parades perquè els trajectes siguen com més ràpids millor.

En el cas de la línia exprés de Pinedo, en sentit Pinedo, el recorregut serà el següent: la Porta de la Mar, pel marge de l’antic llit del Túria fins al túnel i, des d’allí, enllaçarà amb l’autovia del Saler, cap a la carrera del Riu. Quant a la línia exprés del Saler, sentit el Saler, seguirà els mateixos passos, però, una vegada en l’autovia del Saler, es desplaçarà cap a la CV500 i acabarà en la mateixa platja del Saler.

Sobre el manteniment del servei, Grezzi va comentar que una vegada passe l’estiu, el mes de setembre, se’n farà balanç per determinar-ne el manteniment, encara que va avançar que té “vocació de continuïtat”.