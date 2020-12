Colp a la màfia russa en la costa valenciana: dos edils del PP detinguts en l’operació més gran contra el blanqueig en una dècada

Set anys d’investigació i 23 detinguts. L’operació que investiga una presumpta xarxa de blanqueig de capitals de la màfia russa s’ha saldat amb la detenció de l’edil de Seguretat de Benidorm Lorenzo Martínez i de l’expresident del PP d’Altea Jaime Sellés. El dispositiu, coordinat entre la Policia Nacional i Europol, que ha desplaçat a Espanya agents i una oficina mòbil per a l’operació, ha fet 18 entrades i escorcolls en unes quantes localitats d’Alacant, Madrid, Tarragona i Eivissa.

Els agents han intervingut sis armes de foc curtes, dues escopetes de combat, un rifle de franctirador amb silenciador i milers de cartutxos de diferents calibres, més de 300.000 euros en efectiu, caixes de seguretat en bancs, moneders virtuals amb criptomonedes, diamants i 16 vehicles de luxe. Entre els detinguts hi ha un inspector de la Policia i dos agents de la Guàrdia Civil, un d’ells tinent, segons ha informat el diari Abc.

L’operació, duta a terme per ordre de la Fiscalia Especial Anticorrupció i contra la Criminalitat Organitzada amb l’autorització del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm, és el colp més gran contra la màfia russa en l’última dècada, segons la Policia Nacional. Els presumptes mafiosos estaven completament integrats en la societat espanyola i mantenien nombrosos negocis immobiliaris i en el sector de l’hostaleria.

La investigació es va encetar fa set anys quan els especialistes de la Policia van detectar que la màfia russa havia intensificat la seua activitat a Espanya, en les zones de costa de la qual hi ha una àmplia presència de comunitats d’origen rus, com a punt d’entrada per al blanqueig de capitals obtinguts d’activitats criminals en tot el globus. La Policia apunta a discoteques, restaurants i el sector immobiliari de la costa com a àmbits del presumpte blanqueig. La investigació ha detectat que els malfactors usaven quantitats ingents de diners per a corrompre i infiltrar-se en les institucions públiques.

Els líders criminals detinguts mantenien, a través d’una xarxa de testaferros, nombroses inversions amb operatives sospitoses als ulls de la Policia. A més de l’ús d’homes de palla i societats pantalla, la investigació, que s’ha dut amb el màxim sigil per evitar filtracions, atés el grau de penetració dels mafiosos en les institucions de l’Estat, també van transferir fons amb origen poc clar i van transportar grans quantitats de diners en metàl·lic tant a Espanya com a l’estranger. Les ramificacions de la xarxa mafiosa s’estenien a Europa i Sud-amèrica i els beneficis de les seues activitats delictives es reinserien en negocis del sector de l’oci i immobiliari a través d’empresaris russos.

Un dels empresaris detinguts, el jove advocat Alexey Shirokov, figura com a administrador solidari i apoderat d’unes quantes empreses: Almar Altea Europromociones SL, dedicada a la promoció immobiliària; Marmedel SL, una intermediària de comerç d’embarcacions i aeronaus; Mikhand Ineria Group SL, especialitzada en construcció d’edificis residencials; i Complejo Urbanístico de Altea SL, del sector dels càmpings. Totes les mercantils, segons les dades consultades per aquest diari en el Registre Mercantil d’Alacant, són propietat d’Igor Shchegolev.

La Policia Nacional destaca la “potent xarxa clientelista dins de l’Administració espanyola” que van posar en marxa per infiltrar-se en les institucions públiques, recorrent al suborn i al tràfic d’influències. L’alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, ha defensat el regidor detingut en l’operació. L’edil Lorenzo Martínez ha tornat a les dependències municipals perquè ha quedat en llibertat amb càrrecs.

Els socialistes critiquen “actuacions fosques” del PP

El PSPV-PSOE ha demanat “explicacions urgents” al president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, per les detencions dels dos càrrecs municipals del PP. “Davant una notícia tan alarmant, i que ens retrotrau a actuacions fosques del PP a la Comunitat Valenciana i a la província d’Alacant, no hem sentit ni una sola paraula ni de Carlos Mazón, president del PP a la província, ni de Toni Pérez, Alcalde de Benidorm i número dos provincial del PP”, lamenta el secretari general dels socialistes d’Alacant, José Chulvi.

Des de les files socialistes consideren que Mazón “no pot estar callat més temps”, per la qual cosa exigeixen explicacions públiques. “La ciutadania de Benidorm i de la Marina Baixa tenen dret a saber en quina situació queden tots dos càrrecs, quina decisió es prendrà des del partit davant una situació tan alarmant, especialment la de l’actual responsable de la seguretat d’una ciutat com Benidorm”, ha subratllat. “La nostra província pateix encara els espeternecs de les trames de corrupció, i el que esperem és que la vinculació de Carlos Mazón amb el zaplanisme no li impedisca oferir explicacions i actuar amb determinació davant les notícies tan alarmants que ens arriben”, ha assenyalat el secretari provincial dels socialistes alacantins.