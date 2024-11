Com es comptabilitzen els morts per la DANA i per què a penes han aparegut noves víctimes

El Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrada) va confirmar dilluns que ja arriba a 211 la xifra oficial de persones mortes a causa del temporal només a la província de València (a què caldria sumar les tres que van morir a Castella-la Manxa i una altra a la província de Màlaga).

La xifra s’ha mantingut sense gairebé pujades en els últims dies, cosa que, tenint en compte la magnitud de la devastació, ha alçat tota mena de suspicàcies, si no teories conspiratives i faules, sobre la gestió de les dades que ofereixen les instàncies oficials.

Fonts del Ministeri d’Interior han explicat a elDiario.es que el procediment que se segueix quan les forces i cossos de seguretat localitzen un cadàver és contactar amb el jutjat per a fer l’alçament del cadàver: “Posteriorment, es remet a l’institut de medicina legal, on els forenses fan l’autòpsia per a certificar la causa de la defunció. Posteriorment, es du a terme la identificació”.

En tot aquest procés, la víctima se suma al registre de morts “una vegada es procedeix a l’alçament del cos”, motiu pel qual, si les xifres es mantenen estables, és perquè no s’han alçat nous cadàvers.

També això té una explicació. Tal com van comentar dilluns la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de la reunió del Cecopi, els efectius estan centrats actualment en “l’entrada als llits i als subterranis” de les zones afectades per la DANA a la província de València, mentre que “en superfície ja no s’han detectat més” víctimes.

“Ara estem en la fase següent d’entrada als llits, als barrancs, als subterranis, als garatges, en què treballa intensament tot el mecanisme de l’exèrcit i dels bombers, precisament per a anar buidant, i ací és on possiblement pot canviar el ritme del nombre de víctimes”, va dir Bernabé