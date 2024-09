300 joves de Sagunt es queden sense plaça per estudiar FP

Un total de 300 joves de Sagunt s'han quedat sense plaça per poder estudiar Formació Professional (FP) a la ciutat, un fet que Compromís considera “intolerable”, perquè aquesta circumstància es produeix mentre “el Partit Popular a la Generalitat Valenciana ha endarrerit entre tres i cinc anys la renovació del Centre de Públic Integrat de Formació Professional (CIPFP) Eduardo Merello”, assegura la regidora del grup municipal Maria Josep Picó.

El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sagunt, Raul Palmero, va reconèixer en la Comissió Informativa de Serveis Socials que 300 joves de Sagunt no han aconseguit matrícula a la ciutat per a continuar els seus estudis en cicles formatius, per tant, o hauran d’esperar a un altre curs o hauran de buscar centres en altres localitats. “Aquesta lamentable notícia indica un greu problema i una enorme mancança en un municipi de les dimensions i expectatives de creixement de Sagunt”, apunta Picó, qui insisteix que ni l’Ajuntament de Sagunt ni la Conselleria d’Educació “no poden deixar de costat la nostra joventut, ben al contrari, han de garantir la millor educació possible i preocupar-se per a millorar el seu futur gràcies a la millor educació possible”.

Des de Compromís per Sagunt reivindiquen que l’equip de govern dirigit per l’alcalde Moreno “lluite amb valentia davant la Generalitat Valenciana i les instàncies oportunes, perquè s’agilitzen les inversions en centres d’educació pública de la ciutat, a tots els nivells, atès que la planificació d’infraestructures es planifica a llarg termini. Del contrari, estem perjudicant el futur de la nostra joventut”, conclou la regidora.

D’altra banda, el partit valencianista lamenta que el grup municipal del Partit Popular “no es preocupe per millorar el centres educatius de la ciutat, ni faça cap manifestació –tant al Ple de la Corporació com a les comissions informatives- com tampoc exigisca les inversions necessàries al Govern de Carlos Mazón”.