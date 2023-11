Adjudicat per 2,2 milions el nou passeig per a vianants del port de Benicarló

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructura i Territori ha adjudicat per 2.288.776,76 euros la construcció del passeig per a vianants que transcorrerà per damunt de les casetes dels mariners i que connectarà directament amb la platja del Morrongo.

Les obres, que s'han adjudicat a l'empresa Becsa, SA, comprenen la construcció d'un nou passeig que millorarà la façana del port, amb l'objectiu de guanyar nous espais per als ciutadans i ciutadanes de Benicarló, i també l'adequació de les casetes que els mariners destinen a emmagatzemar ferramentes i aparells de pesca.

El passeig comptarà amb una rampa d'accés completament accessible, paviment uniforme, il·luminació, mobiliari urbà i pèrgoles que proporcionaran ombra al llarg de tot el passeig. Pel que fa a les casetes dels mariners, es renovaran per complet i se'ls dotarà d'una nova instal·lació elèctrica, enllumenat i tancaments metàl·lics.

Aquest nou passeig millorarà molt la imatge del port de Benicarló i contribuirà a convertir-lo en un punt d'interés turístic que generarà activitat econòmica al voltant de la zona. A més, la presència de vianants estimularà el comerç local i l'activitat dels bars i restaurants propers al port, i la millora de l'aspecte estètic generarà un nou atractiu per a Benicarló.

Una vegada comencen, les obres tindran un termini d'execució de 12 mesos.