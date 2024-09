Advocats Cristians constrenyen per burofax l’Ajuntament de Castelló de PP i Vox per a restaurar la creu franquista dels caiguts

Advocats Cristians té pressa perquè es restituïsca la creu franquista dels caiguts de Castelló de la Plana, i per això ha urgit el govern municipal de PP i Vox a la restauració –a què s’han mostrat favorables totes dues formacions polítiques– per via de burofax.

Aquesta reclamació es fa tres mesos després que un jutjat anul·lara la resolució del mateix Ajuntament de Castelló de la Plana –quan estava governat pel PSPV i Compromís– a través de la qual s’acordava la retirada de la creu del Parc de Ribalta

En el burofax s’insta la restauració de la creu, perquè “el compliment de la sentència i la reposició de la creu resulta ineludible d’acord amb l’ordenament jurídic, cosa que obliga l’Ajuntament i la seua alcaldessa a procedir com més prompte millor”. A més, recorda que l’Ajuntament, com a part demandada, ha decidit no recórrer contra la sentència amb l’actual govern del PP i Vox, “per la qual cosa està plenament d’acord amb el contingut d’aquesta”.

D’altra banda, assenyala que la mateixa alcaldessa Begoña Carrasco (PP), el mateix dia de la sentència, es va mostrar en contra d’aquesta “lamentable actuació”. Així doncs, Advocats Cristians entenen que, “a més de donar compliment a la sentència, la reposició de la creu en el seu lloc original és un acte de coherència personal amb els principis i els compromisos polítics que va defensar”.

D’altra banda, Advocats Cristians s’ofereixen a sufragar una altra creu de les mateixes dimensions de la retirada. “Ja hem sol·licitat pressupostos a diversos escultors, i comptem amb la disposició d’un escultor gallec de renom, especialitzat a esculpir creus de bella factura”, assenyalen, i arriben a proposar que el nou disseny incloga una escultura de la Mare de Déu dels Desemparats, “patrona dels màrtirs i els desemparats, cosa que considerem un símbol idoni per a honrar la memòria de totes les víctimes de la violència”.

Compromís exigeix a l’alcaldessa que s’explique

Davant aquesta reclamació urgent per a recuperar el monument de la dictadura, Compromís ha reclamat a l’alcaldessa “que explique la seua postura”. El regidor Pau Sancho ha exigit a Begoña Carrasco que “ha de deixar clar si només és l’alcaldessa de la ultradreta i de la fundació ultra Advocats Cristians i restableix el monument franquista en el mateix lloc que el va posar el franquisme per a humiliar les víctimes de la guerra i de la dictadura” o si, per contra, “vol ser l’alcaldessa de tota la ciutadania de Castelló i treballa en pro de la democràcia, de la tolerància, de la inclusió i de la bona convivència”.

Sancho ha lamentat que l’alcaldessa “tinga a sou, dins del seu equip d’assessors de govern, a qui va ser el representant de l’entitat ultra que ara pressiona el govern local perquè es restablisca el monument i que es va querellar en diferents ocasions contra regidors de l’esquerra de Castelló”.