Aielo de Malferit i Alzira prendran el relleu com a capitals culturals en un acte en Les Arts el 16 de desembre

Les localitats d'Aielo de Malferit i Alzira prendran el relleu de Bocairent i Alcoi com a capitals culturals valencianes en una cerimònia prevista per al pròxim 16 de desembre en el Palau de les Arts de València.

Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, que, acompanyat pel director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont i l'alcalde de Bocairent, Xavier Molina, ha visitat l'exposició 'Veus pròpies. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana', l'última de les activitats culturals programades en el municipi amb motiu de la distinció de la població com a capital cultural valenciana 2021.

Bocairent ostenta aquest reconeixement juntament amb Alcoi i durant aquest any, tant des del consistori de Bocairent, com des de Cultura de la Generalitat s'ha programat "un gran paquet d'activitats culturals en la població de la Vall d'Albaida".

El conseller ha volgut assenyalar que "Bocairent ha sigut epicentre de la cultura del nostre territori durant tots aquests mesos i per això des de la Conselleria hem volgut sumar programació pròpia vinculada a l'audiovisual, la música, la cultura popular, exposicions i espectacles d'arts escèniques, amb propostes de primer nivell com ha sigut portar la multipremiada producció pròpia 'La mort i la donzella'; òpera i concerts mitjançant Els Arts; l'organització de la Mostra de Nanos i Gegants; tres exposicions del Consorci de Museus; una recopilació d'imatges que conservem en la Filmoteca del Bocairent del segle XX; o 6 concerts del circuit Sonora".

"Fem un balanç molt positiu de la programació cultural que hem dut a terme al costat de l'Ajuntament de Bocairent. S'ha desenvolupat un projecte que no s'ha limitat només a la visió local de la cultura, sinó que ha aspirat a ser un altaveu de la tasca cultural que els pobles valencians desenvolupen amb esforç, tenacitat i il·lusió, i Bocairent ha complit aquest objectiu de manera efectiva", ha afegit el titular de Cultura de la Generalitat.

El projecte de Bocairent va ser seleccionat com a capital cultural valenciana per a un municipi de menys de 5.000 habitants per fer accessible la cultura a tota classe de persones i ampliar l'oferta de qualitat en un municipi que ja disposa d'una important activitat cultural.

El "dinamisme del teixit associatiu local i la gran diversitat cultural de la localitat de la Vall d'Albaida" han fet que s'hagen dissenyat propostes exigents i atrevides separades en sis eixos fonamentals: història i patrimoni, tradicions i cultura popular, arts plàstiques i visuals, arts escèniques, lectura i literatura i música.

La paraula, com a mitjà per a veure el món i comprendre la seua evolució, és el fil conductor de 'Veus pròpies. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana', que es podrà visitar fins al 9 de gener de 2022 en el Museu Antoni Ferri de Bocairent.

Ha sigut la tercera exposició que Cultura de la Generalitat ha organitzat a Bocairent durant aquest any. En aquest cas es tracta de tres peces artístiques: 'El valor dels paraules' (2010-2017), de Mar Arza, que intervé sobre objectes tan quotidians com els documents financers per a crear poemes que, sobre la petjada d'escriptures anteriors, generen una nova lectura; Marta Negre, amb les seues càpsules audiovisuals, reflexiona sobre l'apropiació de patrons de pensament d'autors contemporanis i l'evident escàs paper femení en la història del pensament europeu. Finalment, 'Traços d'una veu', de Mery Sales, evoca la veu de la filòsofa Hannah Arendt, d'origen jueu, que va ser silenciada durant dècades.

La Vall d'Albaida

Des de la Conselleria de Cultura fan notar que la Vall d'Albaida continua sumant reconeixements culturals per part de la Conselleria i per a 2022 una altra població de la comarca ostentarà la capitalitat cultural valenciana de menys de 5.000 habitants. Es tracta d'Aielo de Malferit tal com ho va anunciar la Conselleria el mes d'octubre passat.

"La cerimònia de capitals culturals valencianes 2022, en la qual Alcoi i Bocairent cediran el reconeixement a Alzira i Aielo de Malferit, serà el 16 de desembre a les 19.00 hores a l'Aula Magistral dels Arts de València".

El projecte d'Aielo de Malferit ha sigut seleccionat per la seua aposta decidida per una programació multidisciplinària i plural que atén la diversitat de manifestacions culturals i sectors de la població. Una programació que s'ha establit en un procés participatiu amb les associacions culturals i professionals del sector cultural vinculades al poble.

Les dotze entitats locals que treballen en els diferents àmbits de la cultura seran clau per a l'èxit de CCV, un fet demostrat ja en els projectes culturals de gran abast en els quals participa aquest municipi, com la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida i Nits d'Aielo i Art.