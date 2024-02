Alcoi exigeix una reunió a la Conselleria per no haver considerat la ciutat com a zona de difícil cobertura sanitària

Carles Sansalvador, regidor de Salut Pública d’Alcoi, ha reclamat una reunió a la Conselleria de Sanitat per poder tractar el nou decret que regula les zones de difícil cobertura i que exclou a l’Àrea de Salut d’Alcoi.

De fet, el regidor ha recordat que “fa un mes el Ple de l’Ajuntament va reclamar per unanimitat que Alcoi tinguera aquesta consideració com a zona de difícil cobertura, però hem observat com des de Generalitat s’ha ignorat aquesta demanda”. És per això que destaca la necessitat d’aquesta trobada “per defensar els interessos de la ciutadania d’Alcoi i la comarca davant de l’actual administració autonòmica”.

Sansalvador afirma que aquesta mesura hauria afavorit i incentivat l’atracció de personal sanitari, el que considera que és una necessitat de la ciutat. Per això, explica que vol reunir-se amb els representants de la Conselleria i demanar explicacions sobre aquesta decisió que va en contra de la que s’havia pres en el ple de l’Ajuntament.

El nou decret també crea una nova estructura, les agrupacions sanitàries interdepartamentals (ASI), una estructura que en el cas d’Alcoi uniria aquesta àrea de salut amb la d’Elda i la de l’Hospital General d’Alacant, el qual es converteix, així, en un hospital de referència. Aquestes ASI podran compartir recursos i personal, pel que Sansalvador també es mostra preocupat per “la possibilitat de tenir sanitaris de la ciutat que hagen d’atendre en altres àrees”. Per això, també vol reclamar informació sobre aquest aspecte en la reunió que planteja.

El regidor destaca que aquesta reunió “està sol·licitada des de la setmana passada, només es va conéixer l’existència del nou decret”, i que s'està a l’espera de resposta per part de la Conselleria. A més, comenta que aprofitarà la trobada per incidir en altres assumptes, com ara l’exigència d’un augment de personal en els consultoris de la Zona Alta i de Batoi que evite que s'hagen de tancar en períodes de vacances.