Almassora ja compta amb un Pla d'emergència contra la sequera

L'Ajuntament d'Almassora, a través de resolució d'alcaldia, ha aprovat el Pla d'Emergència contra la Sequera en el sistema de proveïment urbà del municipi, que ha sigut redactat per Facsa, empresa adjudicatària del servici d'aigua potable.

La finalitat d'este protocol és disposar d'un full de ruta per a mitigar els impactes ambientals, econòmics i socials generats de l'escassetat de l'aigua, així com evitar, en la mesura que siga possible, les conseqüències derivades d'una situació de manca greu. El pla preveu aplicar mesures encaminades a l'estalvi d'aigua, a la sensibilització ciutadana i a l'adopció de mesures per a una gestió eficient dels recursos hídrics.

Per tant, es dona per conclosa tota la fase de tramitació, en la qual este document va estar en exposició pública a l'efecte que qualsevol persona interessada poguera presentar al·legacions o aportacions al mateix sense que es registrara cap. A més, es compta amb l'informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que va concloure que este pla arreplega la informació indicada en el Pla Especial de Sequera i amb prou grau de detall per a la seua aplicació, no obstant això, es van efectuar unes consideracions que han sigut tingudes en compte i introduïdes per Facsa.

D'igual mode, es constitueix un grup de treball municipal a l'efecte de dur a terme el seguiment del pla, format per un representant de l'empresa concessionària del servei, Facsa, així com per representants de l'Ajuntament; l'enginyer municipal; el regidor de Residus i Medi Ambient, Juan Luis Marín; i el regidor de Gestió Econòmica i Hisenda, Fons Europeus i Agricultura, José Claramonte.

“Necessitem que ploga de manera urgent per a assegurar un correcte proveïment de l'aigua tant per a ús urbà com agrícola. Estem veient com la situació s'agreuja en altres comunitats, com Catalunya, i hem d'estar previnguts”, ha recalcat Claramonte.

181,2 litres/habitant al dia

Actualment, Almassora, que compta amb cinc zones de proveïment i set xarxes de distribució, es troba en un nivell de prealerta, igual que tots els municipis que tenen com a indicador de referència la Unitat Territorial d'Emergència 2 Millars-Plana de Castelló. Es tracta del segon escaló dins d'un rang de quatre. Indica la reducció de recursos disponibles el que pot posar en risc l'atenció de les demandes. En este nivell no es planteja l'activació de mesures.

L'aigua potable d'Almassora procedeix de cinc pous que es nodreixen de l'aqüífer de la Plana. En les dades que figuren en el pla s'arreplega que Almassora va tindre un subministrament d'aigua anual d'1.777.713 metres cúbics i una dotació de 181,2 litres per habitant al dia.

La gestió i el control del recurs hídric és un aspecte prioritari del proveïment, motiu pel qual es destinen grans recursos a optimitzar el seu ús i evitar pèrdues.