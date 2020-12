Almussafes ampliarà les instal·lacions de la residència de majors i sumarà 34 noves places

Aquest dimarts l’Ajuntament d’Almussafes i l’empresa concessionària de la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ de la població, Almussafes Gestió SociSanitària S.L.U. (Grup Gesmed), han signat un acord per a modificar el contracte administratiu amb l’objectiu d’ampliar el recinte i la seua capacitat. De les 49 places actuals es passarà a 83, dues de les quals li correspondran al consistori en concepte de cànon per la gestió del servei. Quan concloguen les obres, que realitzarà directament l’empresa en una parcel·la pública d’ús dotacional confrontant amb el centre, Almussafes complirà amb els estàndards establits per l’OMS pel que fa al nombre de places en aquesta mena de centres per nombre d’habitants. En la signatura d’aquesta modificació del contracte s’han inclòs altres canvis, entre els quals destaca la seua ampliació en tres anys per a assegurar el manteniment de l’equilibri econòmic de les prestacions de la concessió.

El Projecte Integral de Majors (PIM) de l’Ajuntament d’Almussafes, que engloba totes les qüestions relatives a la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ de la població, acaba de patir nombrosos canvis després de la modificació del contracte administratiu que regula la concessió dels serveis oferits en aquest recinte. El consistori municipal i l’empresa Almussafes Gestió SociSanitària S.L.U. (Grup Gesmed) han signat aquest matí a la sala de plens de l’Ajuntament un acord mitjançant el qual la localitat cedirà una parcel·la annexa a la infraestructura d’ús dotacional perquè la companyia puga edificar un nou mòdul que permeta sumar 34 noves places de residència, arribant a les 83.

“Estem davant l’operació més rellevant de totes les que s’han dut a terme en el PIM des que es va posar en marxa fa ja 14 anys i ha sigut possible gràcies a la bona disposició per totes dues parts, que hem entés la necessitat de respondre adequadament a la demanda existent en la societat a través d’un sistema públic-privat que ha funcionat molt bé i pel qual volem continuar apostant de cara al futur”, ressalta l’alcalde, Toni González, qui considera que “el treball desenvolupat per Gesmed al llarg d’aquests anys ha sigut molt bo i confiem que el tracte dispensat als nostres majors continuarà sent exquisit”.

En la signatura d’aquest nou acord han participat, a més del primer edil, la Secretària General de l’Ajuntament, Dolores Villarrroya, i els representants d’Almussafes Gestió SociSanitària, S.L.U., Emèrit Bono Ara i Gabriel Alberto Batalla Reigada. Han estat presents en l’acte, així mateix, la regidora de Majors, Paqui Oliver, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, la directora de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, Laura Acuña, i la directora financera de Gesmed, Sari Baixauli.

Les obres de reforma es realitzaran en la parcel·la confrontant al centre, que disposa de 212,76 m² i és de titularitat municipal, i seran assumides íntegrament per l’empresa concessionària. Els treballs consistiran en la construcció, condicionament i moblat necessaris per a aquest augment de places, incloent també els espais comuns i els accessoris per a la prestació dels serveis assistencials. D’aquesta forma, la superfície construïda s’incrementarà en 1.207,9 m², repartida en tres altures, gràcies a una inversió que es calcula que rondarà els 1.700.000 euros. Així mateix, les noves dependències compliran amb tots els requisits i superfícies de seguretat COVID determinades des de la Generalitat Valenciana.

Distribució

De les 34 noves places, dues estaran a la disposició de l’Ajuntament en concepte de cànon, que s’ha valorat en 42.113,70 euros anuals. Així, aquest cànon substitueix a l’anterior, que consistia en l’1% dels ingressos obtinguts o el 1,5% d’aquests ingressos en cas d’ocupació superior al 90%. D’aquesta forma, quan entre en funcionament la nova ala del centre, el consistori comptarà amb 12 places a ‘La Vila’. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per part seua, gestionarà 63 inscripcions en modalitat concertada, 28 més que fins ara, sempre que la Generalitat Valenciana accepte la sol·licitud de concert. Finalment, a Gesmed se li reservaran quatre nous llits, sumant un total de huit places privades.

Aquesta actuació comportarà l’ampliació del contracte en 3 anys addicionals per a garantir el manteniment de l’equilibri econòmic de les prestacions de la concessió, sent la data de finalització el dia 11 de novembre de 2052. Quan es consumisca aquest termini, les obres i instal·lacions del PIM objecte de la concessió, amb totes les seues dependències i serveis accessoris, revertiran a l’Ajuntament, “devent la societat concessionària entregar-les, d’acord amb el normal ús, en bon estat de conservació, de manera que puguen continuar complint la finalitat per la qual va ser atorgada la concessió”, s’especifica en el text.

Recomanacions de l’OMS

La present operació s’emmarca en el compliment del Pla Director d’Almussafes 2016-2020, en en el qual l’executiu municipal s’ha compromés a augmentar el nombre de places residencials per a complir amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Segons l’evolució i projecció de la població a Almussafes, de 2018 a 2021 el nombre d’habitants amb més de 65 anys s’incrementarà en 218 persones i de 2018 a 2033 en 286. Basant-se en aquestes dades i en les citades recomanacions, Almussafes hauria de comptar amb 82,9 places de residència en 2033, per la qual cosa aquesta intervenció garantiria el compliment d’aquesta recomanació.