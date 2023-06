Alzira inicia l'exhumació de 200 represaliats de la dictadura franquista del fossar del cementeri

Aquesta setmana han començat al cementeri d'Alzira els treballs per a traure del Memorial a la Llibertat les restes dels 200 represaliats de la dictadura franquista -entre afusellats, soldats o presos que van morir empresonats- amb l'objectiu d'identificar-los genèticament.

Els treballs els realitza ArqueoAntro i s'encarregarà de les tasques de trasllat, estudi i catalogació de les restes humanes del també conegut com Fossar d’Alzira. Per a esta identificació la Diputació de València ha subscrit un conveni amb l’Associació de familiars de les víctimes del Fossar Alzira, constituïda just ara fa un any, el passat 6 de juny de 2022.

L'inici dels treballs va comptar amb la participació testimonial de l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez; Àngel Gonzàlez, president de la Coordinadora d’Associacions de la Memòria Democràtica del País Valencià CAMDE-PV, el president de l’Associació de víctimes del Fossar Alzira, Josep Bermúdez, així com nombrosos familiars de les víctimes, i altres membres de l’associació, procedents de diferents localitats, com Algemesí, València, Guadassuar, o Simat, l’equip directiu i tècnic de l’Associació ArqueoAntro, que va a portar a terme els estudis antropològics. En este acte simbòlic es va depositar un centre de flors en record i homenatge als familiars.

Per tal d'executar la intervenció l’Ajuntament d’Alzira ha rebut una subvenció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de 35.000 euros.