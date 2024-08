Alzira inicia les obres per recuperar 100 metres de la muralla medieval

L'Ajuntament d'Alzira ha iniciat les tasques per a recuperar un tram de vora 100 metres de la muralla medieval, datada entre els segles IX i XII, i el camí de ronda entre el carrer Saludador i la Casa Reial de Jaume I.

Des d'aquest dilluns l’empresa adjudicatària ha instal·lat les tanques de l'obra per a protegir este Bé d’Interés Cultural i la resta d’elements necessaris per a poder dur a terme les tasques amb la seguretat i protecció necessària.

Recordem que es tracta d’una inversió total de 2,7 milions d’euros dividida en dos parts: la Casa Reial i la rehabilitació de la muralla i el camí de ronda que comença ara. Les obres de la rehabilitació tindran una durada de 6 mesos i tenen un cost de 349.554,48 euros, sufragats a través del Pla Turístic Nacional Xacobeo 2021-22.

“L’inici de les obres és un pas molt important perquè té a vore amb un projecte clau per al patrimoni històric i cultural d’Alzira i la connexió de la nostra ciutat amb la figura del rei Jaume I”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis.

Per a executar el pas de ronda, es duran a terme les intervencions següents: demolició de tots els murs i mitgeres que es troben dins de la franja de dos metres respecte de l’adarb, així com de la coberta de la nau existent al carrer Santa Llúcia, 31. S’excavaran els terrenys necessaris per a donar pendent al camí de ronda i, finalment, es dotarà el bé d’enllumenat i drenatge.

Recordem que estes obres arriben després dels treballs arqueològics fets els darrers mesos en què s’han descobert restes de la torrassa o d’estances al solar de la Torre Reial.

S'han de practicar orificis tant a la torre primera i tercera, com al mateix mur, que s'han d'emplenar amb pedra picada per a després procedir a revestir-los. Hi ha alguns merlets que han de ser reconstruïts parcialment i, d'altres, totalment.

A la torre primera, situada al costat del carrer Saludador, s’enderrocarà l'escala interior, les bigues i part de la teulada que encara existeix, així com el parament de fàbrica de blocs de formigó i tots els elements impropis de la muralla. i es posarà un forjat de fusta.

A la torre intermèdia (situada a l'immoble de Santa Llúcia núm. 29) s’enderrocarà una escala feta de rajola massissa que enllaça la parcel·la existent amb la cara superior de l'adarb i la torre. També s'eliminarà el paviment de la torre i de l'adarb.

A la tercera torre (situada a la parcel·la de la Casa Reial) s'executarà un forjat de fusta i es col·locarà un nou paviment a nivell de l'adarb.

El projecte s'ha dut a terme seguint els criteris i condicionants establits en l'autorització de la Direcció General de Patrimoni Cultural, exp. 2023-0013-V i gràcies al finançament dels Fons Europeus Next Generation.