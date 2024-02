Benicarló trau a licitació la redacció del projecte i la direcció d’obra de l’IES Joan Coromines

L'Ajuntament de Benicarló ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació de la redacció de projectes i direcció d'obres per a la reforma de l'IES Joan Coromines. El contracte tindrà per objecte la redacció del projecte d'arquitectura i enginyeria, així com la posterior direcció facultativa d'obres per tal d'executar els treballs de reforma i adequació de l'IES Joan Coromines.

A més de la redacció del projecte bàsic i d'execució, el contracte també inclourà l'estudi geotècnic, el desenvolupament d'instal·lacions, la redacció dels projectes de seguretat i salut i el programa de control i qualitat.

L'import de la licitació és de 881.818,4 euros (IVA inclòs) i el termini de presentació de propostes finalitzarà el 8 d'abril.

L'alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta licitació i ha subratllat la “necessitat d'aquesta inversió per a millorar unes instal·lacions que estan molt deteriorades”. L'alcalde ha assenyalat que “disposar d'unes infraestructures educatives en condicions és un pilar fonamental per a garantir un entorn òptim per a l'estudi i l'aprenentatge” i ha remarcat “el compromís de l'Ajuntament amb l'educació i el benestar dels estudiants”.

Juanma Cerdá ha recordat que “a més de l'IES Joan Coromines, la setmana passada també vam tindre la confirmació oficial que la Conselleria executarà per gestió directa la reconstrucció de l'IES Ramón Cid, de manera que podem dir que Benicarló ja té encarrilades les reformes dels dos centres públics d'educació secundària”.

Més de 16 milions d'inversió

Una vegada firmat el contracte, l'empresa adjudicatària disposarà de cinc mesos per a la redacció dels projectes. Una vegada finalitzats i aprovats per l'Ajuntament, es podrà licitar l'execució de les obres, que tindran un termini previst de 16 mesos.

Cal recordar que la reforma de l'IES Joan Coromines suposarà una inversió de més de 16 milions d'euros, amb càrrec al pressupost de la Conselleria d'Educació en el marc del programa Edificant.

Les obres permetran dur a terme una rehabilitació integral de les instal·lacions. Concretament, segons està previst en la memòria valorada, es demoliran totes les construccions actuals, excepte el mòdul més proper al carrer de València, i es construirà un gran edifici de tres plantes o més, on s'ubicaran 16 unitats d'educació secundària, 4 unitats de Batxillerat, 7 cicles formatius amb 14 unitats formatives i una cafeteria.

També es mantindrà l'accés principal que s'utilitza actualment, amb la porta i el porxe empedrat. La nova distribució pretén aprofitar al màxim tota la parcel·la del centre sense oblidar la creació d'espais lliures exteriors.