Bétera elabora un estudi de punts negres amb perspectiva de gènere

L'Ajuntament de Bétera ha elaborat un estudi municipal per a identificar punts negres en matèria de violència masclista en el municipi, estudi dut a terme amb fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

“Amb aquest estudi millorarem la seguretat de les dones en el nostre municipi. Conéixer els llocs concrets ens permet optimitzar els entorns i activar tots els recursos disponibles per a millorar-los”, ha explicat l'alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, després de la finalització de l'estudi.

Aquest treball es va iniciar en 2023 obrint un procés participatiu entre els mesos d'agost i octubre, on la ciutadania i les associacions van ser convidades a col·laborar per a localitzar aquests punts i desenvolupar un pla d'acció eficaç per a donar-los una ràpida solució.

La regidor de Dona i Igualtat, Marisa Martínez, ha especificat que “eixos punts negres són llocs en els quals per la falta de llum, escassa visibilitat o altres raons, tenen més risc que es produïsquen casos d'assetjament, agressió o de violència”.

Aquestes situacions són les que el consistori vol revertir com més prompte millor. “La nostra Policia Local ja té aquest Estudi i treballa a millorar la presència policial i de vigilància en aquestes zones”, ha destacat el regidor de Seguretat Ciutadana, Manuel Pérez.

Des de l'elaboració de l'estudi fins a l'actualitat ja s'han implementat millores en alguns dels punts negres com la incorporació de càmeres de vigilància o augment d'il·luminació “encara que no totes les zones s'assenyalen per estar fosques, algunes són susceptibles en l'estudi atés que acullen concentracions de persones, esdeveniments i establiments d'oci o comercials” ha detallat Marisa Martínez.

Conclusions

Amb aquest estudi l'ajuntament assegura que s'ha aconseguit “incorporar la perspectiva de gènere per a, de manera transversal, situar aquests llocs, identificar els seus problemes i donar-los una solució eficaç, ressaltant les diferents experiències i percepcions de la ciutadania en matèria de seguretat, especialment de les dones”.

No obstant això el consistori destaca també que “la percepció general dels veïns i veïnes que han participat en l'elaboració d'aquest Estudi és que Bétera és segura en un 70%”.

A més en aquest Estudi venen reflectits tots els recursos enfront de la violència de gènere i altres violències masclistes entre els quals destaquen l'Atenció Municipal directa a dones que s'ofereix des de l'Ajuntament així com el telèfon de la Policia Local de Bétera.

“A Bétera comptem amb nombrosos recursos municipals entre els quals es troba el servei d'Atenció Municipal Directa a la Dona amb un telèfon d'atenció atés per una psicòloga municipal (672.42.55.48) i l'Equip Dona (EMUBE) de la Policia Local, un equip especialitzat en la figura de la dona, que treballa braç a braç amb els Serveis Socials com amb el Centre de Salut, als quals agraïsc, igual que a l'equip tècnic de la regidoria de Dona i Igualtat, tot el treball i la dedicació que tenen cap a les dones de Bétera per les quals vetlen diàriament”, ha afirmat Elia Verdevío.

Aquest estudi s'ha repartit durant totes les Festes Majors en el Punt Violeta i a més es pot trobar en les dependències municipals. Al seu torn, també es pot accedir a ell de manera en línia en el següent enllaç: https://www.betera.es/va/seccion/igualdad