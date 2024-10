Borriana aprova finalitzar per gestió directa la urbanització de Sant Gregori de 2,5 milions de metres en el litoral

L'Ajuntament de Borriana ha aprovat en sessió plenària, sense l'oposició de cap grup polític, que el consistori assumisca de manera directa la urbanització de la zona Sant Gregori que afecta més de 2,5 milions de metres quadrats pendents d'urbanitzar en el litoral del municipi.

La modificació en la forma de gestió del sector SUD-T.1, del pla general, es produeix després de retirar la condició d'agent urbanitzador i recuperar els 9.511.946 euros dels fons públics de les garanties i constrenyiments de l'empresa que anava a llançar el PAI Golf Sant Gregori. Així ara s'inicia un procés referendat per l'informe encarregat per l'Ajuntament de Borriana a una empresa experta en urbanisme i pels tècnics municipals que han aconsellat el règim de gestió directa com l'opció més viable per a finalitzar la urbanització, donar seguretat jurídica als propietaris i recuperar la confiança de possibles inversors.

Després d'aquesta aprovació sense vots en contra de PSPV ni Compromís al projecte llançat pel govern de PP i Vox, l'alcalde Jorge Monferrer, ha agraït “el suport dels grups polítics que permetrà avançar en la finalització d'un projecte de ciutat i en la transformació turística que el municipi necessita”. “Amb l'aprovació de la gestió directa, desbloquegem Sant Gregori i donem resposta, sense l'oposició de cap grup polític, a un dels majors reptes de la legislatura que teníem per davant”, ha valorat Monferrer.