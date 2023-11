Borriana invertirà més d'un milió d'euros en 'caragols d'Arquimedes' per a evitar inundacions

L'Ajuntament de Borriana ha adjudicat les obres per a instal·lar els caragols d'Arquimedes a la Serratella, amb l'objectiu de donar solució a les inundacions en aquesta zona.

El primer lot d'obra civil i equips s'ha adjudicat per 686.510,73 euros i el termini d'execució és de 7 mesos, contempla la recuperació del sistema de drenatge de la mar per a evitar les inundacions. Pel que fa al segon lot dels caragols d'Arquimedes, que ha sigut adjudicat per un valor de 443. 745,42 euros, tindrà un termini d'execució de 5 mesos.

Els caragols d'Arquimedes serviran per a salvar l'elevació de la terra enfront de la costa, la qual cosa impedeix l'evacuació d'aigües. Cadascun d'ells té 1'9 metres de diàmetre i és capaç d'evacuar 1.000 litres d'aigua per segon. Així doncs, amb aquesta obra es pretén recuperar el sistema de drenatge natural a la mar entre el Camí Ballester i la Coixa, on fa dècades van ser tancades les goles que abocaven l'aigua al Mediterrani.