Burjassot comença a multar als amos de gosos que no retiren la femta de la via pública, després de la campanya de l’ADN

L'Ajuntament de Burjassot ja ha iniciat l'anàlisi de l'ADN de les mostres de femta recollida en els espais públics del municipi, després d'haver realitzat un registre de genotips dels cans de la ciutat. Després d'haver dut a terme una àmplia campanya per al cens d'ADN a Burjassot, ara es continua dins de l'Ordenança de Tinença d'Animals mitjançant processos sancionadors, que contemplen com falta greu la no retirada d'excrements de la via pública, i aquesta acció porta aparellada una sanció d'entre 601 i 6.000 euros.

“Fer compatible la convivència entre els nostres animals de companyia i els ciutadans en l’ús d’espais públics o privats, així com salvaguardar i protegir la seua vida és un dels nostres objectius des de l’Ajuntament. La identificació mitjançant ADN aconseguix totes dues coses de manera conjunta, i després d’haver aconseguit que més del 70% dels propietaris identifiquen als animals, és el moment d’avançar en tots dos objectius. Comptem amb una societat molt conscienciada en la retirada de femta i neteja d’orines en la via pública i en el no abandó d’animals, però cal aprofundir en esta conscienciació, i la millor forma és fer complir l’ordenança” ha declarat Rafa García, alcalde de Burjassot.

La Policia Local i treballadors del servei de neteja i manteniment de Burjassot han iniciat la presa de mostres per a la seua posterior anàlisi, i en el cas que coincidisquen amb mostres d’ADN de la base de dades municipal, seran sancionats amb la quantitat corresponent. Estes extraccions de mostres es realitzaran de manera habitual totes les setmanes i aleatòriament quant als espais i vies públiques seleccionades.

Concorde als protocols establits per a l’extracció de mostres d’ADN, la Policia Local és l’encarregada de donar fe del procés d’extracció de la mostra i la seua posterior tramitació de l’expedient. Recentment, la Policia Local també ha realitzat una campanya informativa en la qual s’han identificat prop de 250 animals sense ADN, dels quals ja han sigut donats d’alta més de 200 en el registre, la qual cosa redunda en els objectius.

El banc d’ADN també servirà per a detectar casos d’abandó de mascotes. Lamentablement, es continuen produint casos d’abandó d’animals i a través del cens per ADN es podrà identificar a estos propietaris infractors i perseguir l’abandó de forma més efectiva.

A més, es recorda que també es comprovaran altres obligacions, com la de portar una botella per a netejar l’orina o portar subjectes als animals.