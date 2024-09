Calp adquirirà vehicles i equipament turístic adaptats per a persones amb diversitat funcional

L'Ajuntament de Calp té previst adquirir vehicles així com equipament adaptats que permetran a les persones amb alguna mena de diversitat funcional puguen millorar la seua experiència quan visiten el municipi.

En concret es pretén adquirir quatre vehicles adaptats: d'una banda, una cadira Joëlette tot terreny que permetrà als seus ocupants practicar senderisme o passejar en família per llocs inaccessibles amb les cadires de roda convencionals; per un altre, una bicicleta OPair elèctrica, que és una bicicleta amb cadira de rodes incorporada així com dues bicicletes tàndem que ofereixen la possibilitat de gaudir del ciclisme en parella, permetent a una persona amb mobilitat reduïda compartir l'experiència de pedalar al costat d'un company.

Al costat d'aquests vehicles i amb la finalitat de millorar l'accessibilitat a les platges també s'adquiriran dues cadires amfíbies i deu packs de crosses amfíbies. Les cadires amfíbies permeten que els usuaris amb mobilitat reduïda puguen gaudir de l'experiència del bany en la mar (o en la piscina) i al mateix temps faciliten el seu desplaçament per l'arena. I les crosses es caracteritzen per disposar d'una major superfície de contacte el que evita que es claven en l'arena, a més de major flotabilitat i un suport adequat que facilita l'entrada i eixida de l'aigua.

Amb tot això Calp pretén millorar i ampliar l'oferta de turisme inclusiu i accessible en la localitat. El projecte forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) amb el suport de la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana - Turisme Comunitat Valenciana - i la Secretaria d'Estat de Turisme en el marc del Pla de Recuperació, Tranformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next Generation.

El PSTD de Calp estableix la necessitat d'avançar en l'eliminació de les barreres físiques en la localitat, que impedisquen o dificulten a les persones amb alguna discapacitat el gaudi de la destinació turística o d'algun dels productes i serveis. De fet, Calp compta amb pla específicament orientat a l'accessibilitat: el Pla Estratègic de Turisme Accessible. Una línia de treball també contemplada en el Pla Estratègic de Turisme de Calp 2020 – 2030 així com en el Pla Director de Calp DTI.

L'adquisició d'aquests vehicles i equipament per a persones amb diversitat funcional es troba en fase de licitació i compta amb un pressupost base de 30.000 euros. Una vegada subministrat aquest material a l'Ajuntament, des de les oficines de turisme es posarà a la disposició de la ciutadania que ho sol·licite aquests vehicles adaptats mentre que les cadires i crosses amfíbies estaran disponibles en els punts de platja adaptats.

És la primera actuació que posa en marxa l'Ajuntament dins d'un projecte més ampli de consolidació del turisme inclusiu contemplat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí. El projecte inclou també dur a terme campanyes de sensibilització i formació anuals dirigides al conjunt dels actors turístics i de la ciutadania, així com la instal·lació d'un ascensor en el Museu de la Senyoreta, entre altres actuacions.

“La regidoria de Turisme té com un dels seus objectius estratègics posicionar-se com un destí inclusiu i obert a tots els visitants; i que per tant, qualsevol persona amb independència de la seua discapacitat puga gaudir dels paratges i dels recursos turístics que ofereix Calp”, ha assenyalat la regidora de Planificació turística, Mireia Ripoll.