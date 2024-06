Calp suspén les llicències per a canviar l'ús de locals comercials a habitatges turístics

L'Ajuntament de Calp fa un nou pas en la seua acció de contenció de la proliferació d'habitatges turístics, ara el que ha aprovat -amb l'única oposició del PP- és la suspensió en tot el terme municipal de la tramitació i concessió de llicències per a canviar l'ús de locals comercials per a convertir-se en habitatges.

L'edil d'urbanisme, Juan Manuel del Pino, ha explicat que la suspensió del canvi d'ús es motiva en què en traure del mercat locals destinats a l'activitat comercial s'augmenta el preu dels locals i per tant afebleixen el teixit comercial, i al mateix temps, es pretén evitar la dinàmica de transformar locals comercials, lligats a l'origen a un ús públic, en habitatges turístics propis d'un ús privat. La suspensió tindrà una duració temporal de dos anys mentre s'estudien possibles solucions.

En el ple municipal en el qual es debatia la mesura, Toni Tur, de Defendamos Calpe, assenyalava que “hi ha habitatge però no n'hi ha públic, l'administració no aporta solucions perquè tothom tinga accés a un habitatge digne. Els preus no s'adapten a la realitat residencial, aquesta mesura és la punta de llança però ha d'anar acompanyada d'altres mesures i polítiques residencials, cal analitzar les zones dels locals comercials i el potencial d'eixes zones ”.

Francisco Fernández d'Ibarra, del PP, rebutjava la proposta afirmant que “es vulnera el dret a la propietat i es limita l'ús de l'habitatge quan aquesta és molt necessària, falta més participació en aquesta iniciativa, no ha de ser un tot o res, tots els locals no poden convertir-se en habitatge però altres si, analitzar les diferents zones, cal reflexionar si és millor tindre un habitatge en una planta baixa o un local comercial tancat”.

El portaveu del PSPV, Guillermo Sendra, destacava que “aquesta és una mesura necessària, tots coincidim que cal abordar un greu problema com la proliferació dels allotjaments turístics. La suspensió és una mesura tècnica, estem sent valentes per reconéixer el problema i buscar solucions”.

Va finalitzar el debat el portaveu de Compromís, Ximo Perles, que va afegir que “aquesta proposta no és suficient, s'han convocat per primera vegada ajudes a l'habitatge, s'ha creat una taula sectorial d'habitatge i hui portem aquesta iniciativa, l'Ajuntament està fent el que pot i més que es farà. No hi ha prohibició, hi ha suspensió temporal pel que demanem paciència als ciutadans mentre estudiem el problema”.

Per la seua part l'alcaldessa va assenyalar que “vull que al setembre o octubre tinguem una proposta d'esborrany, cal equilibrar la falta d'habitatge residencial i l'excés d'habitatge turístic i no tenim per què esperar dos anys”.