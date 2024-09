El Campello suspén per un any les llicències d'habitatges turístics en blocs, urbanitzacions i locals comercials

El ple de l'Ajuntament del Campello ha aprovat suspendre durant un any la tramitació de llicències per a habitatges de lloguer turístic en blocs d'edificis, en baixos comercials, i en urbanitzacions sempre que disposen de zones comunes o existisca divisió horitzontal.

La finalitat d'aquesta mesura, segons ha explicat l'alcalde Juanjo Berenguer, que també és responsable del departament de Planejament, és la de facilitar l'estudi de la reforma de l'ordenació urbanística que regule aquests usos.

La suspensió de noves llicències (acordada amb els vots a favor de PP, PSPV-PSOE, Compromís, Pel Campello i EU-Unides Podem, i el posicionament en contra de Vox), entrarà en vigor a partir de l'endemà de la publicació de l'acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu electrònica de l'Ajuntament.

Des del consistori s'assenyala que “en els últims anys s'ha produït un procés d'intensa conversió d'habitatges residencials en habitatges destinats a l'ús turístic, afectant negativament la qualitat de l'entorn urbà i dificultant l'accés a l'habitatge”. Afirmen així que aquesta situació ha portat als ajuntaments a intervindre per a buscar solucions a eixos problemes, que generen conseqüències com la gentrificació, que implica que barris tradicionals adquirisquen major plusvàlua i es tornen atractius per a persones de major poder adquisitiu.