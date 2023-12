El candidat del PP a l'alcaldia de Gandia i exconseller Juan Carlos Moragues renuncia a la seua acta de regidor

El regidor del PP a l'Ajuntament de Gandia Juan Carlos Moragues ha presentat la seua renúncia a l'acta per “incompatibilitat” amb la seua professió d'inspector d'Hisenda.

“Després d'uns mesos combinant la meua professió amb la meua condició de regidor, he pogut comprovar que totes dues activitats són incompatibles, no podent dedicar el temps, dedicació i entrega que requereix l'activitat de regidor”, ha expressat en un comunicat el que en el seu moment fora delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, conseller d'Hisenda amb el PP i cap de llista a Gandia en les passades eleccions municipals per aquesta formació. El PSPV va revalidar l'alcaldia en els comicis i governa amb Més Gandia.

Moragues ha assegurat que ha sigut “tot un honor i un privilegi haver sigut regidor de la ciutat que em va veure nàixer i créixer, en la qual residisc després de tants anys i en la qual em sent feliç”, al mateix temps que ha apuntat que ara “toca el moment de fer el pas a una companya que segur exercirà el càrrec de regidor d'una forma brillant, amb la dedicació que requereix, en defensa dels interessos i preocupacions dels veïns d'aquesta ciutat”.

“Tinc molt present que el tresor més gran que podem tindre en aquest món és la família, i aquesta requereix d'atenció contínua, molta dedicació i amor, un temps preciós que fins ara els estava privant”, ha continuat.

En aquest punt, ha mostrat el seu agraïment al Partit Popular per haver-li “brindat l'oportunitat” d'haver sigut cap de llista en les passades eleccions municipals. “M'emporte una experiència molt intensa, repleta de bons moment”, ha agregat.

També ha transmés la seua “gratitud enorme” al “afecte, respecte, afecte i consideració rebut de tanta gent”, a més de “a tota la corporació local i al personal de l'Ajuntament pel seu tracte i professionalitat”. “Sent passió i devoció per Gandia, i allí on estiga, com he fet sempre, intentaré ajudar-la en tot el que puga”, ha finalitzat.

Crítiques del PSPV

El portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Gandia, Adrián Vila, ha valorat la renúncia de Moragues afirmant que “estem davant de la crònica d’una marxa anunciada d’un candidat imposat que no ha respectat a ningú: ni al seu partit, ni als seus votants, ni als que pensaven diferent o representem una manera diferent d’entendre la política, als que sempre ens va intentar menysprear”.

A més, el portaveu socialista considera que la dimissió de l’exconseller i exdelegat del Govern com a regidor en la corporació municipal significa “una fugida per la porta de darrere d’un Juan Carlos Moragues que ha situat en tot moment els seus interessos personals en el centre de les seues decisions i que tan sols assistia a l’Ajuntament de Gandia quan cobrava. Així, durant tot este temps no se li coneix cap proposta de millora per a la nostra ciutat”.

“Afortunadament, ara s’obri una nova etapa per al Partit Popular de Gandia, on esperem comptar amb interlocutors a l’altura del que significa representar políticament la nostra ciutat”, ha indicat Adrián Vila.