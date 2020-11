Carlet desenvolupa el primer Pla d’Acció de Govern Obert per millorar la transparència i la participació ciutadana

La Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència de l’Ajuntament de Carlet, a través d’una subvenció gestionada amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, ha redactat un document estratègic en matèria de govern obert. Es tracta del primer Pla de Govern Obert de Carlet el qual conté objectius, reptes i accions a dur a terme en qüestions de transparència, participació ciutadana, inclusió, comunicació i col·laboració. Este pla ha sigut validat per una comissió de treball on han participat agents de quasi tots els sectors de la població i podria esdevenir en un futur en el Consell de Govern Obert per a fer un seguiment actiu de les polítiques de transparència i participació.

El regidor de l’àrea, Bernat Nogués, ha remarcat el significat del concepte Govern Obert i ha volgut destacar-ne la importància: “el Govern Obert és una forma de gestionar la vida pública; nosaltres, com a responsables públics, no podem donar l’esquena a la ciutadania en les seues reivindicacions i necessitats. És per això que es fa necessari establir mecanismes de participació, de transparència i rendició de comptes i de col·laboració contínua amb la ciutadania. Això és Govern Obert i per al govern de Carlet és una prioritat.”

El projecte per a desenvolupar el pla d’acció ha comptat amb huit accions dedicades a la divulgació del pla, la realització d’un diagnòstic de l’estat del govern obert al municipi, la creació d’una comissió de seguiment, la formació i la validació participada del document. El projecte ha estat basat en cinc eixos que es consideren vitals per al govern obert: la participació ciutadana, la transparència i rendició de comptes, la col·laboració, la comunicació i la inclusió.

El Pla de Govern Obert s’ha desenvolupat durant el mes d’octubre i el regidor de Participació i Transparència considera que ha estat positiu: “estem contents amb el pla perquè a més de contindre accions per a dur a terme i tindre un diagnòstic sobre l’estat del govern obert a Carlet, suposa el germen per aplicar més i millors accions en temes com la transparència o la participació”. Nogués afegix que “tenim clar que Carlet és un municipi actiu, participatiu i inclusiu, així ens ho ha fet saber la ciutadania i així consta a les conclusions del pla, i este document serà un impuls per a millorar encara més en estos aspectes”.