Ciutadans expulsa al seu únic regidor a Gandia

El fins ara portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Gandia, Pascal Renolt, ha sigut expulsat del partit. Des de la formació taronja en un comunicat s'explica la decisió del Comité de Garanties "per vulneració del codi ètic" assegurant que Renolt “ha realitzat actuacions contràries a la conducta que estableix la formació per a càrrecs del partit”.

Des de la direcció regional es reclama a Pascal que abandone l'acta de regidor perquè així puga córrer la llista amb la finalitat que una altra persona puga accedir al càrrec. No obstant això l'edil no estaria per la labor i apunta a mantindre la seua acta al ple gandienc.

L'elecció de Renolt fa dos anys per a ser el cap de llista de Ciutadans a Gandia ja va originar una crisi en la formació, en substituir a qui era fins llavors el líder Ciro Palmer; aquest al seu torn criticava la idoneïtat de Renolt per al projecte, un empresari de l'oci i DJ en la localitat. Palmer va ser qüestionat en el seu moment per propiciar un pacte amb el PSPV i facilitar l'alcaldessa Diana Morant, acabant amb el govern del PP d'Arturo Torró.