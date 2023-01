Compromís, Esquerra Unida i Podem es presentaran conjuntament a les eleccions municipals de Gandia

Compromís, Esquerra Unida i Podem han anunciat que concorreran junts en Gandia a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. L’acord va estar ratificat dilluns a la vesprada per les assemblees de les tres formacions polítiques, gairebé per unanimitat (en el cas de Compromís).

Totes elles han mostrat la seua satisfacció per la fita històrica d’haver unit a les tres màximes forces d’esquerra de la ciutat. A més, han traslladat la seua invitació a Joan Francesc Peris i als Verds Gandia a unir-se a aquesta coalició que vol continuar implantant i liderant les polítiques valencianistes, verdes, feministes, socials i d’esquerres en Gandia.

Amb aquesta candidatura conjunta es reeditarà en gran part la coalició que en les eleccions de 2019 que va sumar a Compromís, EUPV i ERPV, amb Josep Alandete (Compromís) com a número 1. En aquell moment la conjunció de forces d’esquerres va aconseguir 4.740 vots (el 14% del total emés a Gandia), per la qual cosa van assolir 4 regidors i es va pactar un nou govern d’esquerres amb el PSPV.

No obstant el cap de cartell encara no es coneix, ja que aquest serà el candidat o candidata que trie compromís a través d’unes primàries tancades a militants de Gandia. Des del 16 i fins al 20 de gener, els candidats i les candidates recolliran els avals establerts per poder formar part de les primàries. El termini per a la presentació d’avals per a les candidatures ja està obert; les votacions en línia es faran del 8 al 10 de febrer, i les votacions presencials, l’11 de febrer en la mesa que habilitarà la coalició a la seua seu del carrer Tossal.

A l’anunci han estat presents representants de les tres formacions: Ivà Bonet, portaveu de Compromís de Gandia; Nahuel González, coordinador local d’EUPV i Luis Escobar, coordinador local de Podem Gandia. També ha comptat amb el suport de militants, coma ara la regidora de Compromís +´Gandia unida, Alícia Izquierdo; la secretària d’Organització de Podem Gandia, Fina Zubillaga, així com els ex edils Lorena Milvaques i Xavier Ródenas, dos de les persones que van impulsar i liderar, juntament González i Izquierdo, la candidatura Més Gandia en 2015, aconseguint el millor resultat de la història per al valencianisme polític, social i verd de la ciutat.

Bonet ha expressat la seua alegria per la incorporació de Podem i la renovació de l’acord Esquerra Unida en aquesta coalició d’esquerres. “Ens presentarem a les pròximes eleccions amb la convicció de tindre un equip fort i un projecte clar de futur per a Gandia. On continuarem apostant per les polítiques valentes i d’esquerres que necessita la ciutadania.”

Per la seua banda, González, ha destacat el gest de generositat, cedint i arribant a acords per tal de formar aquesta coalició electoral: “Estem davant d’un fet històric, vull remarcar la responsabilitat de la nostra militància, que de forma unànime ahir apostàrem per la unitat popular, per tornar a sumar i avantposar la població de Gandia per damunt de qualsevol sigla”.

Per últim, Escobar ha parlat de pacte amb la ciutadania: “Des de demà mateix crearem grups de feina per tal d’elaborar un programa que siga concloent i coherent amb les nostres polítiques d’esquerra, i es base en les preocupacions de la gent”.

Finalment, els portaveus de les formacions han destacat que aquest acord era imprescindible per a oferir a la ciutadania una alternativa clara, que aglutinara a totes les forces per tal de donar continuïtat i liderar les polítiques que s’han dut a terme en les passades legislatures.