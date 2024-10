El Consell aprova la denominació també en valencià de 'Montcada' que rebutgen PP, Vox i Cs per “catalanista”

El Consell ha aprovat el canvi de la denominació del municipi de Moncada per la forma bilingüe també en valencià Moncada/Montcada.

L’acord s’ha adoptat després que l’Ajuntament de la localitat acordara, en les sessions plenàries celebrades els dies 25 de setembre i 21 de desembre de 2023 i 29 de febrer i 30 de maig de 2024, aprovar per majoria absoluta el canvi de denominació del municipi de Moncada per la forma bilingüe Montcada/Moncada, de conformitat amb l’informe favorable de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua del passat 31 de juliol de 2024.

Però aquesta doble denominació no ha sigut acceptada per unanimitat, ja que des de la dreta PP, Vox i Ciutadans apostaven per la denominació sols en castellà ja que consideren que la doble denominació és “catalanista”.

La doble denominació també en valencià és una reivindicació històrica de sectors de la localitat de Montcada. Així l'informe preceptiu de l'AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) en el qual s'ha basat l'oficialització de la doble denominació data de l'any 2004.

En aquest escrit l'AVL explica que “les dades històriques de què disposem ens indiquen que el nom de la població va lligat necessàriament al llinatge dels Montcada, des de la Conquesta cristiana. En el Llibre de Repartiment se cita la denominació de la turrem de Montcada a Pere de Montcada i Aragó. Ha donat nom també a altres elements importants com la séquia de Montcada”. Sobre l'origen del de Montcada afig que “el nom ve del llatí Mont Catani, amb el significat de ”muntanya de 'càdec', planta similar al ginebre“.