El Consell autoritza la licitació de les obres del futur Palau de Justícia d’Alzira per quasi 20 milions

El Ple del Consell ha autoritzat la licitació del contracte per a l’execució de les obres de construcció del nou palau de Justícia d’Alzira per un import de 19.855.848,44 euros (IVA inclòs).

Els detalls del concurs es publicaran en la plataforma de contractes públics de l’Estat perquè les empreses interessades puguen presentar les seues ofertes. La previsió és que les obres s’inicien després de l’estiu i es desenvolupen al llarg de 24 mesos.

La nova seu judicial serà un edifici de 10.000 metres quadrats que s’alçarà en una parcel·la cedida per l’Ajuntament d’Alzira al final de l’avinguda Luis Súñer. Comptarà amb cinc plantes i un soterrani garatge amb 112 places d’aparcament, 41 sales i 49 despatxos. Albergarà els set jutjats amb els quals compta ara mateix el partit judicial i hi ha espai suficient per a altres dos.

En la primera planta estarà el Registre Civil, el saló de noces, sales de vistes amb espais separats per a detinguts i víctimes, el jutjat de guàrdia amb accés independent i els espais per a advocats i procuradors. En la resta de les plantes, se situaran la Fiscalia, l’Oficina d’Assistència a les Víctimes, l’Institut de Medicina Legal, la Unitat de Valoració Forense amb cambra Gesell i la Unitat de Valoració Integral Forense (UVFI).

Amb el nou edifici s’acabarà amb la dispersió de les seus judicials d’Alzira, els jutjats de les quals es reparteixen en tres seus: la principal, situada en la Ronda d’Algemesí 13, és propietat de la Generalitat i acull tres jutjats, així com el Registre Civil, l’Oficina de Víctimes i la UVFI.

En l’edifici de la Plaça del Sufragi (propietat de l’Ajuntament) estan els altres quatre més el servei comú, l’Institut de Medicina Legal i el Gabinet Psicosocial. Finalment, la Fiscalia se situa en l’edifici del carrer Capella i és un local llogat a un particular.

Aquesta obra forma part del Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana, que contempla la inversió de 213 milions d’euros per a la intervenció en més d’un terç del parc immobiliari judicial de la Comunitat Valenciana.