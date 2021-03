La Conselleria d'Obres Públiques conclou el carril bici del Camí de la Pedrera a Picanya en el Tram Sud de l'Anell Verd

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha conclòs l'execució d'un carril bici sobre la CV-33, que dóna continuïtat a l'itinerari ciclista paral·lel al Camí de la Pedrera, en el terme municipal de Picanya.

"Amb aquestes obres, que han suposat una inversió de 377.000 euros, avancem en l'Anell Verd Metropolità, un projecte que mostra el compromís de la Generalitat amb la mobilitat sostenible i el respecte al medi ambient", ha assenyalat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España en la seua visita a aquesta localitat de l'Horta.

"El Govern valencià -ha explicat el conseller-, a més d'afavorir la sostenibilitat en els desplaçaments, té com a objectius prioritaris en matèria de mobilitat la millora de la seguretat viària dels itineraris ciclistes i per als vianants i la integració dels entorns urbans en la seua confluència amb les carreteres".

"En definitiva, amb l'Anell Verd, volem que els veïns i veïnes de les comarques de l'Horta Nord i l'Horta Sud, tinguen al seu abast itineraris alternatius segurs per als seus desplaçaments diaris i també recorreguts per a gaudir en el seu temps d'oci del patrimoni històric, paisatgístic i cultural de la Comunitat Valenciana", ha afirmat Espanya.

Millora de la connexió

Les actuacions de millora de la seguretat viària i d'accessibilitat per als vianants i ciclista són especialment rellevants en els entorns urbans, en les quals han de conviure en condicions de seguretat tant els fluxos motoritzats com els no motoritzats. A vegades la presència d'infraestructures lineals com les carreteres suposen barreres físiques que dificulten la connexió entre tots dos marges d'aquestes.

La CV-33 suposava una barrera per al carril bici que discorre al llarg del Camí de la Pedrera, de manera que aquest itinerari ciclista quedava interromput per la presència d'aquesta via i la creuava mitjançant un pas superior en el qual no hi havia una zona destinada a trànsit ciclista.

El nou carril bici executat disposa d'una amplària de tres metres i l'encreuament sobre la CV-33 s'ha realitzat aprofitant l'ample de l'estructura existent, on s'ha reduït l'amplària destinada al trànsit de vehicles.

Corredor circular

L'Anell Verd Metropolità de València és un corredor circular destinat a la mobilitat sostenible no motoritzada que travessarà les comarques de l'Horta i serà un dels eixos estructurants de la malla metropolitana, integrada pels carrils bici ja existents, més les actuacions que es desenvolupen local i comarcalment. Així, unirà municipis contigus i permetrà recorreguts de major longitud.

A més, aquesta infraestructura té com a objectiu tant fomentar l'ús de la bicicleta en desplaçaments curts i mitjans per a reduir l'ús dels vehicles privats i contribuir a la reducció de les emissions de gasos d'efectes d'hivernacle, com cobrir la demanda creixent de vies per a ús lúdic.

Finalment, amb aquest corredor es busca disposar d'una via mediambientalment integrada que aproxime a les persones usuàries -vianants i ciclistes- a espais naturals i culturals rellevants de la Comunitat com l'horta de València, el parc natural de l'Albufera o el parc fluvial del Túria.

Connexió ciclopeatonal amb València Sud

D'altra banda, en els pròxims mesos està previst que comencen les obres d'una connexió ciclopeatonal des de Picanya a les instal·lacions de València Sud d'FGV, un projecte emmarcat en les obres de millora d'accés a l'aparcament i les instal·lacions de l'empresa pública.

La Generalitat, a través d'FGV, ha projectat l'execució d'una rotonda que millorarà substancialment les condicions de seguretat en l'accés i eixida a les instal·lacions de València Sud, seu d'FGV. L'accés actual, des de la carretera CV-407, es realitza mitjançant una intersecció en forma de 'T' d'una certa complexitat, que genera a vegades situacions de perill i falta de fluïdesa en la incorporació a la xarxa viària.

L'actual vial, que discorre paral·lel a la CV-407, es prolongarà uns 500 metres, amb un nova glorieta en la intersecció de la carretera CV-407 amb el carrer Séquia Favara (Camí Faitanar) i Camí del Mal Pas.

En el projecte, a més, s'ha contemplat la connexió ciclopeatonal des de l'estació de Paiporta de Metrovalencia i del municipi de Picanya amb les instal·lacions de València Sud.

El carril de ciclovianants té uns sis metres d'ample i el vial principal de connexió amb les instal·lacions d'FGV és d'uns 520 metres amb doble carril de tres a quatre metres cadascun, variable i amb voral de mig metre a cada costat.