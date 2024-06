Cullera enterra les restes recuperades d'un represaliat pel franquisme: “em trauen a afusellar. Teu, José”

“Dimecres, hui dia 20 de maig, em trauen a afusellar. Teu, José”. Amb aquestes breus paraules, José Costa Bayona, veí de Cullera, s'acomiadava de la seua dona Mercedes el dia assenyalat de l'any 1940, un any després de la fi de la Guerra Civil, quan anava a ser passat per les armes pel règim franquista. Ara, 84 anys després, Cullera ha donat un enterrament digne, envoltat de la seua família, amb una sepultura digna.

Divendres passat se li va entregar a la filla i la neta de José Costa les restes del represaliat que es trobaven a la fossa comuna 114 de Paterna. Ja aquest dilluns, l’Ajuntament de Cullera ha organitzat un acte institucional en memòria dels represaliats i, concretament, de José Costa Bayona, qui va formar família a Cullera, on residia al costat de la seua dona i els seus tres fills (un home i dues dones). Posteriorment a l'acte, la família ha disposat d'un acte privat per a soterrar-lo.

En aquesta jornada, l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha reivindicat la figura de José Costa, “una persona que l'única cosa que va fer mal va ser saber escriure, llegir i ser un individu culte i bondadós que ajudava a la gent”, i ha lamentat que hi haja persones “que pretenguen equiparar a les víctimes amb els botxins, i som molts els que combatem i lluitem perquè la memòria de José i de molts altres no es quede al mateix nivell que la dels franquistes que el van assassinar i van afusellar vilment sense dignitat”, ha conclòs.

Per part seua, la regidora de Patrimoni Històric, Sílvia Roca, ha afirmat que es tracta “d’un acte perquè José puga descansar en pau, amb dignitat i que reivindica la democràcia i la importància de mantindre la nostra memòria històrica viva per a no repetir la història”.

La neta de la víctima, Fabiola Morant, ha assegurat que “tant la meua mare de 93 anys com jo estem molt emocionades de poder sepultar-ho al costat de la meua àvia, la seua dona. Ha sigut un procés llarg, amb molt treball, que hui conclou amb el final digne i necessari que es mereix tant el meu avi com totes les persones que continuen lluitant per donar als seus éssers estimats l'homenatge i respecte que es mereixen”.

Amb la jornada d’homenatge i de soterrament celebrada aquest dilluns, ja són set els veïns que ja descansen de forma digna al cementeri municipal de Cullera.

José Costa Bayona i la seua família

José Costa Bayona es va criar en un orfenat i provenia d'una família humil: la seua mare era netejadora en un edifici mentre que el seu pare va morir quan ell era molt xicotet. Va abandonar l'orfenat quan era un adolescent.

Entre les seues aficions i il·lusions estava tocar la corneta i llegir. Era una de les poques persones de Cullera que sabia llegir i escriure en aquells anys, sent popular en el municipi per comptar a veïns i veïnes les notícies que succeïen i qualsevol tipus de necessitat que requerira lectura o escriptura.

Com molts treballadors, estava afiliat a la Confederació Nacional del Treball (CNT) per a poder accedir a un treball. Així, era un treballador del camp durant el dia i a la nit treballava com acomodador d'un cinema local.

El van detindre a la seua casa. Estava avisat per un amic, però Costa va decidir quedar-se a casa, dormint amb la seua dona i fills, al·ludint que no havia fet res i que, per tant, no tenien cap motiu per a anar per ell. Per a la seua detenció i afusellament van al·legar fets que, segons la família no va cometre ell, i fins i tot, en alguns casos, se li van imputar una gran quantitat de fets que era impossible que haguera comés, per ell no estar ni tan sols a Cullera quan es van cometre. També se li van atribuir molts crims nocturns, cap provat, pel simple fet d'eixir de treballar de nit com a acomodador i que li veren pel carrer.

El van portar al Molí de Sueca, un molí sense funcionament que van utilitzar les autoritats per a retindre als detinguts abans de distribuir-los per les diferents presons. Després d'uns mesos el van destinar en la presó model de València. Cada dijous la seua dona anava a visitar-lo.

El dia de l'execució, Costa va deixar una nota a la seua dona, Mercedes, en la qual posava que li treien a afusellar el 20 de maig. I així ho confirma un certificat mèdic, que a les 20 hores d'eixe dia, els van afusellar en el camp de tir de Paterna.