Cullera quadruplicarà la taxa de residus a les vivendes de lloguer turístic

L’Ajuntament de Cullera gravarà la taxa de residus a les vivendes d’ús turístic a partir del 2025. Fins ara, aquests lloguers vacacionals tributaven com a vivenda d’ús residencial i no com a una activitat hotelera.

Així, Cullera aplicarà una taxa diferenciada respecte a les vivendes destinades a un ús habitual familiar en les que no s’exerceix cap activitat econòmica i de les que no s’obté rendiment econòmic.

La mesura, que pretén seguir el principi de responsabilitat mediambiental de ‘qui contamina paga’ i fomentar el lloguer anual a la ciutat, suposarà un increment d’entre el 240% i el 410% d’aquells que utilitzen la vivenda turística per a llogar-la.

A hores d’ara Cullera compta amb 1.085 vivendes de lloguer turístic i la taxa és de 65 euros independentment de la seua superfície, però amb la modificació d’aquesta taxa passarà a ser de 222 euros per als lloguers vacacionals o similars de fins a 49 m2, 259 euros de 50m2 a 100m2, 296 euros de 101 a 150 m2, i de 333 euros per als que superen els 150 m2.

I és que la nova llei de residus obliga als ajuntament a fer anàlisis estudis rigorosos de quin son els costos de recollida i tractament dels residus que generen els municipis, i tal com ha indicat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, “això s’ha de repartir amb tots els que generen eixos residus, i aquells que es comporten com un hotel han de pagar com un hotel”.

En aquesta línia, Mayor ha destacat que “entenem que aquell que utilitza la vivenda per a llogar-la i enriquir-se ha de fer els mateixos esforços que fa qualsevol allotjament com hotels o pensions”.

Afovorir el lloguer anual

La modificació d’aquesta taxa també pretén fomentar el lloguer anual. En paraules de l’alcalde “es una mesura perquè la gent es plantege llogar per a tot l’any i només turísticament, i així augmentar l’oferta de vivenda anual a la ciutat i limitar en la mesura del possible el preu del lloguer”.

Cal recordar que les vivendes de lloguer vacacional o similar necessiten autorització de la Conselleria competent perquè l’immoble puga exercir aquesta activitat d’allotjament.