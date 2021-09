David Gonzàlez (Compromís) renuncia com a alcalde d'Oliva després de ser nomenat per a un càrrec de la Generalitat

L'alcalde d'Oliva, David Gonzàlez (Compromís), ha anunciat aquest divendres la seua renúncia al càrrec de primer edil de la ciutat. L'anunci que ha realitzat Gonzàlez a través del seu perfil de facebook es produïa també en els mateixos moments en els quals la portaveu del Consell, Mónica Oltra, anunciava el seu nomenament com a Director de l'Institut Valencià d'Estadística.

En l'escrit públic l'encara alcalde explica que la situació -que es formalitzarà en el pròxim ple- "no és una decisió improvisada, la veritat és que estic meditant-la fa mesos". Recorda que han sigut "17 anys dedicat en cos i ànima a la política local" dels quals 7 com a alcalde en dues etapes diferents (de juliol de 2012 a gener de 2014 i des de 2015 fins a l'actualitat), i que "pense que he de donar pas a nous lideratges i equips per a fer front a una nova etapa a la ciutat".

No obstant això Gonzàlez afig que inicialment mantindrà l'acta de regidor per unes setmanes, amb la finalitat d'ajudar a fer el traspàs de les seues responsabilitats de la forma més ordenada i tranquil·la possible.

David González també explica que arriba al càrrec de Director General de l’Institut Valencià d’Estadística a proposta del Conseller Rafa Climent (també de Compromís).

La vara de comandament d'Oliva l'assumirà després de la renúncia de Gonzàlez el seu actual número 2, Yolanda Balaguer, també de Compromís, en el ple municipal que es produirà dimecres que ve 15 de setembre.