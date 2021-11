La delegació de Transparència de Sagunt implanta el Visor Pressupostari Municipal

El departament de Transparència de l’Ajuntament de Sagunt, implanta com a mesura de millora, el Visor Pressupostari Municipal. Es tracta d’una eina web que permet consultar d’una manera gràfica i interactiva els pressupostos del municipi. D’esta manera es facilita a la ciutadania la visualització i comprensió dels comptes de l’Ajuntament, així com el seguiment trimestral de les despeses i ingressos del municipi.

En esta pàgina web, d’una forma senzilla, es pot veure qui, en què i per a què es destinen les despeses de l’Ajuntament o quants ingressos es perceben i quin és l’origen d’estos.

El regidor de Transparència, José Manuel Tarazona, ha declarat que: "Des del departament de Transparència estem implementant noves eines per millorar-la; com és el Visor Pressupostari que permet conéixer d’una manera gràfica i intuïtiva els pressupostos municipals en una pantalla, o també el Portal de Dades Obertes que ja vam presentar el passat mes d’octubre. Treballem per a millorar un govern obert amb la ciutadania que és a qui ens devem. Volem que la nostra administració municipal siga cada vegada més propera al ciutadà, situant la transparència com un eix transversal en la gestió pública i fent servir els recursos adients com són els processos de digitalització de l’administració i l’ús de les tecnologies per assolir aquests objectius".

Concretament, conté les despeses i ingressos, desglossaments econòmics, per programa i per orgànica, l’execució trimestral i l’evolució anual de les despeses i ingressos.

La persona usuària pot seleccionar l’any i trimestre en qüestió i anar navegant a través del gràfic o del nom de les partides per a anar coneixent el detall d’estes. A més, la ferramenta compta amb un apartat que conté un llistat de definicions per a ajudar a la comprensió dels termes que apareixen en el visor.

Així doncs, amb esta plataforma s’aconseguix que tota la informació dels comptes públics, que abans només era descarregable en documents extensos i de difícil comprensió, puga ser navegable des del portal. D’esta manera s’aconseguix la transparència efectiva d’uns continguts econòmic-pressupostaris que tant de valor tenen per a poder portar un seguiment de l’actuació del govern municipal.

A més, les dades del visor s’actualitzaran de manera trimestral i es troben disponibles en format obert per a la seua possible reutilització.

Es podrà accedir a la pàgina a través d’un enllaç en la secció de transparència de la pàgina web municipal, així com des de la portada del Portal de Transparència o directament: https://visorpressupostari.sagunt.es/ i https://visorpresupuestario.sagunto.es/.