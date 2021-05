La Diputació aprova un Pla d'Inversions de 10 milions per a les cinc grans ciutats de la província

El ple de la Diputació de València ha aprovat, amb el suport de tots els grups polítics de la corporació, la convocatòria del Pla d'Inversions per als municipis de més de 50.000 habitants, que en el cas de la província són València, Gandia, Paterna, Torrent i Sagunt.

El denominat Pla d'Inversions +, posat en marxa per l'Àrea de Cooperació Municipal que dirigix el vicepresident Carlos Fernández Bielsa, està dotat amb 10 milions d'euros a repartir entre els cinc ajuntaments citats.

D'esta manera es completen les aportacions de la Diputació per a l'execució d'inversions en la totalitat de municipis de la província, iniciades amb el Pla d'Inversions 2020-2021 en el qual no estaven incloses les cinc grans ciutats valencianes.

“Es tracta d'un pla innovador, un pla de valors que servix en últim terme per a millorar la vida de la gent, ja que s'aposta per a impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides”, afirma el diputat Carlos Férnandez Bielsa.

Els cinc ajuntaments hauran de complir amb dos requisits: haver iniciat expedients tant per a l'elaboració i tramitació d'un Pla Urbà d'Actuació Municipal, com per a l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030.

A més, València capital haurà de repartir entre totes la seua pedanies de manera equitativa, la quantitat assignada per a realitzar inversions en cadascuna d'elles.

Del total de la subvenció rebuda per cadascun dels municipis, almenys un 30% haurà d'anar destinat a algun dels ODS relacionats amb el sanejament d'aigua, l'estalvi energètic, la innovació i indústria, la sostenibilitat de les ciutats, l'acció climàtica, o la vida d'ecosistemes terrestres.

Dins dels criteris de repartiment dels 10 milions d'euros entre els cinc municipis, es troben aspectes com disposar d'un Pla d'Igualtat Municipal o d'empleats o empleades de l'Ajuntament; disposar d'un portal de transparència; tindre aprovat una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat; o realitzar una recollida de dades relatives a la qualitat de l'aire del municipi.