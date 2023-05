La Diputació aprova el projecte de Gandia per a la construcció de la prolongació de la carretera Natzaret-Oliva

L'Ajuntament de Gandia ha finalitzat la redacció del projecte de la prolongació de la Natzaret-Oliva i la Diputació ja l'ha aprovat. Així ho ha informat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui ha comparegut en roda de premsa acompanyat per la vicealcaldessa, Alícia Izquierdo; el diputat provincial responsable d'Hisenda, Vicent Mascarell; i el president de la Junta de Districte, Miguel Ángel Picornell.

L'alcalde ha qualificat l'aprovació provincial com a “una magnífica notícia per al Grau i per al Molí de Santa Maria que des de fa molt de temps ho reclamaven”. La primera autoritat municipal ha explicat que durant les pròximes setmanes el consistori, una vegada rebuda l'autorització, podrà iniciar els tràmits per a les expropiacions, ja que l'ens provincial ha consignat el pressupost necessari. Posteriorment, serà la Diputació qui execute i pague les obres. Una vegada finalitzat el tram serà cedit al consistori qui s'haurà d'encarregar del manteniment.

D'aquesta manera, les obres es podrien iniciar durant el segon semestre del 2024 i, deu mesos després, estarien finalitzades.

Tal com s'ha recordat durant la compareixença, aquesta nova infraestructura viària tindrà uns 450 metres de longitud i 12 metres d'amplada i transcorrerà entre l'actual rodona situada al final del carrer Degans i una nova rodona que s'ubicarà sobre el Camí Vell del Grau o camí Fons.

Tindrà un carril per sentit separat per una mitjana i també contempla altres actuacions com un carril bici i vorera per millorar la mobilitat a peu que transcorrerà en paral·lel, a més de zones enjardinades, arbres, enllumenat i mobiliari urbà.

“Repliquem el model de bulevard integrat que ja hem posat en marxa al tram de la platja i aconseguim treure el trànsit pesant del Grau i el Molí alhora que augmentem la seguretat de les persones que el transiten” va incidir Prieto.

Per la seua banda, Vicent Mascarell ha ratificat el compromís amb la infraestructura i va destacar que “el mecanisme de col·laboració que hem posat en marxa amb els consistoris ens permet donar solucions a problemes històrics”. “Són més de 2,5 milions d'euros els que destinem a aquesta prolongació que obren la porta a solucions futures als problemes de mobilitat que puguen arribar els pròxims anys”

Alícia Izquierdo ha reivindicat la bona sintonia entre les administracions superiors i el consistori i ha destacat que els projectes que s'inicien formen part d'una estratègia de futur i s'adapten a les accions que ja s'han realitzat. “Estem pensant les infraestructures a llarg termini i creant infraestructures que propicien la mobilitat sostenible alhora que s'instal·len més arbres”.