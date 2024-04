Elda demana al Sepes l'ampliació de la superfície de sòl industrial

L'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, s'ha reunit amb la directora general de l'Entitat Pública Empresarial de Sòl (Sepes), Leire Iglesias, amb l'objectiu d'avançar en l'ampliació de la superfície de sòl industrial de la localitat, reivindicat per l'empresariat eldenc.

En la trobada, celebrat en la seu del Sepes a Madrid, també van participar en representació de l'Ajuntament d'Elda, la regidora d'Urbanisme, Silvia Ibáñez; l'arquitecta municipal i la directora de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, i, per part del Sepes, els directors de Planejament i Agenda Urbana, Javier González, i d'Estratègia i Coordinació, Benjamín López.

La responsable del Sepes es va comprometre a estudiar amb deteniment la proposta tècnica de l'Ajuntament que busca ampliar el polígon industrial Finca Lacy. La pretensió és desenvolupar la seua tercera fase i els treballs tècnics inicials estan orientats a facilitar i accelerar la tramitació. Cal recordar la bona relació que sempre ha existit entre l'Ajuntament d'Elda i el Sepes, que ha fructificat en el desenvolupament per part del Sepes dels Polígons Camp Alt i Finca Lacy 1 i 2.

Per això un altre, dels assumptes abordats per Rubén Alfaro i Leire Iglesias va ser el desenvolupament de sòl urbà a Elda per a segments socials específics. La finalitat perseguida és reciclar sòl urbà públic i recuperar-ho, dins de la seua dimensió social, per a atendre polítiques d'habitatge assequible.

Finalitzada la reunió els responsables de l'Ajuntament d'Elda i del Sepes s'han emplaçat per a mantindre nous contactes, en les pròximes setmanes, entorn dels projectes plantejats per a impulsar el desenvolupament urbà i industrial d'Elda.