Els veïns de Quart de Poblet participen en un estudi neurocientífic i gastronòmic europeu sobre la paella

Un total de 39 veïns i veïnes de Quart de Poblet han participat en un estudi pioner basat en la neurociència alimentària impulsat des de la Unió Europea i que, en el cas valencià, ha tingut com a referent la paella.

Dins del projecte europeu Cities 2030, del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, se centra en la cerca d’una alimentació més sostenible a través de la innovació. I la paella ha sigut el plat escollit per a estudiar la connexió entre gastronomia, sostenibilitat i ciència.

Per a fer aquest estudi pioner, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha anomenat a veïns i veïnes que van tastar, van olorar i van veure dos tipus de paelles: les artesanals d’un restaurant i les processades. Els participants van posar a prova els seus sentits mentre se sotmetien a un escaneig cerebral amb electroencefalogrames que analitzava les reaccions del cervell.

Els resultats d’aquesta experiència assenyalen que el cervell prefereix l’olor i la presentació de la paella processada. No obstant això, a l’hora de veritat, quan intervé el sentit del gust, la paella feta per un restaurant local no té competència, ja que, a més, els quartans i quartanes l’associaven a la que mengen a casa de tota la vida.

Aquesta diferència en la percepció reflecteix com els productes ultraprocessats estan dissenyats per a atraure visualment el consumidor, però la seua experiència sensorial no pot igualar els productes frescos i de qualitat.

L’estudi, fet per l’empresa italiana Thimus, especialitzada en neurociència alimentària, confirma la hipòtesi del projecte Cities 2030, que busca promoure el consum de productes locals i frescos. Es demostra que no sols són més saludables i sostenibles, sinó que també són més estimats pels ciutadans en termes de gust.

L’alcaldessa Cristina Mora ha aprofitat per a destacar la importància de “cuidar el nostre comerç local, l’horta, els productes de quilòmetre zero i potenciar el menjar fet amb productes autòctons”.

Els veïns de Quart de Poblet que han participat en aquesta experiència científica han rebut un val canviable per una tapa en la ruta gastronòmica Menja’t Quart. “Així, a més, s’incentiva el consum en els bars i restaurants del municipi”, ressalta l’alcaldessa.