FGV interromp per obres la circulació entre les estacions de Paterna i Llíria de la línia 2 de Metrovalencia del 28 de març al 8 d’abril

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) interromprà la circulació ferroviària des del dijous 28 de març fins al 8 d’abril entre les estacions de Paterna i Llíria de la línia 2 de Metrovalencia amb motiu de les obres de construcció del nou baixador i duplicació de via que es facen en el tram que discorre pel polígon industrial Fuente del Jarro.

Les dates de la realització dels treballs s’han elegit perquè es tracta del període vacacional de Setmana Santa, en el qual hi ha més dies festius i no hi ha classes en col·legis, instituts i universitats, la qual cosa suposa un menor moviment d’usuaris.

Davant d’esta modificació, FGV ha disposat un servici alternatiu d’autobús entre Paterna i Llíria, amb les mateixes freqüències que el metro. Els autobusos faran parada en les estacions afectades, excepte en els baixadors de La Vallesa, Entrepins, El Clot, Montesol i Fondo de Benaguasil.

Per a facilitar l’accés als autobusos, des d’FGV s’han establit dos rutes. La primera amb parada a Paterna, Santa Rita, Fuente del Jarro, la Canyada i l’Eliana, mentres que la segona enllaça Paterna amb l’Eliana, Gallipont-Torre del Virrei, La Pobla de Vallbona, Benaguasil i Llíria.

Durant este període el servici nocturn de Metrovalencia, previst per als divendres, dissabte i vespres de festius, finalitza a Paterna.

Està previst que el dimarts 9 d’abril la circulació de trens es faça amb total normalitat, una vegada finalitzats els treballs.

Tots els usuaris que vulguen ampliar la informació d’horaris i freqüències d’este servici poden consultar en la pàgina web de Metrovalencia i en el telèfon gratuït d’informació i atenció al client 900 46 10 46, així com en @metrovalencia, en facebook/metrovalencia.fgv i en l’app oficial de Metrovalencia.

Actuacions en Fuente del Jarro

L’actuació disposa d’un pressupost d’uns 6,5 milions d’euros, IVA inclòs, i és finançada per Fons Europeus, a través dels fons REACT-EU del Programa operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Els treballs que executa actualment FGV es concreten fonamentalment en la duplicació del tram de via existent, des de l’actual baixador de Fuente del Jarro fins als voltants de l’autovia A-7, i la construcció d’un nou baixador.

La nova parada se situa a uns 800 metres de l’actual en direcció a Llíria i inclou accessos, pas entre andanes, rampes, escales i tancaments, així com la instal·lació de tots els equipaments necessaris (màquines expenedores de títols de transport, sistema de videovigilància, sistema de megafonia i teleindicadors) i instal·lacions no ferroviàries auxiliars.

Pas inferior

Com a part d’este projecte s’ha incorporat també un pas inferior per als vianants adossat al nou baixador com a pas d’encreuament entre andanes per als usuaris. Este pas inferior estarà habilitat per a facilitar l’accés, per als vianants i amb bicicleta, des dels dos costats del polígon industrial.

La instal·lació tindrà unes dimensions de 12 metres de llarg i 3 d’ample i estarà senyalitzada per a garantir un accés segur i organitzat a les andanes. Es podrà accedir al pas inferior des de les escales i rampes de les andanes (habilitades per a bicicletes i persones de mobilitat reduïda) i en els dos sentits del carrer.