Gandia aborda la feminització dels noms dels carrers de la ciutat

A la ciutat de Gandia només 25 dels 830 vials -és a dir, un 3%- tenen nom de dona, i la gran majoria d'aquestos són personatges religiosos. Davant aquesta situació l'alcaldessa Diana Morant ha demanat abordar la 'feminització' de la guia de carrers municipal donada la desigualtat existant.

Amb aquest objectiu l'Ajuntament de Gandia ha celebrat la reunió de la Comissió de carrers. Un organisme on estan representats membres del govern municipal, l’oposició i professionals procedents de diferents àmbits i que té com a objectiu avaluar les propostes que es presenten per assignar noms a les noves vies parcs o ponts de Gandia. La comissió compta amb la presidència executiva del regidor Jose Manuel Prieto i té a l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, com a presidenta nata.

Des de l’executiu municipal es pretén que aquesta feminització es faça utilitzant el consens de totes les parts que formen l’organisme.

“Com a presidenta de la comissió de carrers he donat el mandat perquè comencem a equilibrar i a corregir aquesta situació posant noms de dona als carrers de Gandia per posar fi a una situació que s’arrossega des de fa molt temps i que pretenem solucionar amb aquesta iniciativa”, ha manifestat Morant.

Finalment, José Manuel Prieto ha destacat que amb aquesta iniciativa es pretén assignar als carrers nom de “dones significades i amb arrels històriques en la ciutat i la comarca. Ara ens toca treballar per aconseguir que aquest reconeixement públic tinga la seua merescuda presència als nostres carrers” i ha afegit que paral·lelament, la intenció de l’executiu és incrementar la presència femenina assignant noms de dones a parcs i ponts.