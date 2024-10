Gandia destina ajudes de fins a 1.250 euros per als propietaris que posen en lloguer habitatges buits

L'Ajuntament de Gandia posarà en marxa ajudes de fins a 1.250 euros per als propietaris d'habitatges buits que isquen al lloguer. Per a aquest efecte, s'ha habilitat una partida de 50.000 euros per a aquest any a més d'una altra pel mateix import per al pròxim exercici. En total, aquest primer estímul implica destinar-hi 100.000 euros per dinamitzar el mercat immobiliari local.

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat pel regidor d'Habitatge, Salvador Gregori, ha qualificat la situació de l'habitatge com a primordial i ha destacat que aspectes com els elevats preus dels lloguers o de compra d'un habitatge o l'escàs finançament dificulten l'accés a un habitatge per a una bona part de la població a Espanya. Una tendència que també es produeix a Gandia tot i que, tal com ha explicat el primer regidor i segons dades del consum d'aigua, a Gandia s'estima que hi ha 5.000 vivendes buides malgrat l'alta demanda.

Per tal que aquests habitatges isquen al mercat com més prompte millor, l'executiu local ha posat en marxa una sèrie d'ajudes per donar seguretat jurídica i econòmica a l'hora del cobrament del lloguer per part dels propietaris. Un paquet d’ajudes que ha estat consensuat amb el mercat immobiliari.

En concret es tracta de dues mesures. La primera consisteix en atorgar fins a 650 euros per una assegurança d'impagament que cobreix fins al llançament de l'inquilí morós i per una assegurança antivandalisme, que pot cobrir entre 6.000 i 8.000 euros de danys. A més es donaran fins a 600 euros d'adequació i posada a punt de l'immoble per treure'l al mercat.

Aquestes ajudes s'atorgaran sempre que el lloguer no siga superior a 650 euros mensuals. Es posaran en marxa en menys de dos mesos i es podran sol·licitar fins al juny de 2025. “És una línia d'actuació nova i referent perquè no hi ha molts ajuntaments que hagen posat en marxa una mesura així”, ha declarat l'alcalde.

Mesures per afavorir l’accés a la vivenda

Prieto ha repassat les accions que l'executiu local ja ha posat en marxa en aquest àmbit. Una d’elles és la concessió en les pròximes setmanes de la llicència per construir dos edificis amb un total de 108 habitatges al districte de Santa Anna destinats a lloguer assequible, iniciativa que es convertirà en la primera a beneficiar-se del 95% de l'impost d'obres que aquest govern va aprovar per fomentar la construcció.

També ha citat la rehabilitació dels més de 610 habitatges existents a les Àrees de Regeneració Urbana (ARRUR); els més de 8,4 milions d'euros per a la rehabilitació dels habitatges del carrer Safor, Benicanena i Ferroviaris; o l'adquisició de 14 nous habitatges per destinar-los a lloguer social als quals se sumaran ben prompte 5 més situats al carrer a Magistrat Català.

Durant la compareixença s'ha recordat que el Pla Habitatge compta amb mesures fiscals (reducció d'impostos a la construcció i el lloguer d'habitatge, ajuts econòmics i fiscals a propietaris que posen els seus habitatges buits de lloguer), patrimonials (posada en venda de parcel·les municipals per construir habitatges) i urbanístiques per fomentar l'impuls de nous habitatges.